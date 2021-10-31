Якщо ви святкуватимете Геловін, то саме час обрати страхітливий образ, у якому цього року будете на вечірці. Пропонуємо надихнутися світлинами знаменитостей, які вони публікували напередодні минулого Геловіну.

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Найбільше прихильників Геловіну в США, Великій Британії, Франції та Іспанії. Однак щороку в Україні організовують все більше вечірок у цю ніч. Оскільки цього року багато регіонів перебувають в червоній зоні карантину, то фанати свята зможуть відсвяткувати вдома, в сімейному колі.

31 жовтня дозволено наносити на обличчя моторошний грим, кров, одягати костюми, які в повсякденному житті точно ніхто не приміряє. А прихильники фільмів жахів можуть перевтілитися в улюблених героїв.

Далі дивіться, в яких образах у 2020 році Геловін відзначали зірки українського та світового шоу-бізнесу.

Образи на Геловін



Даша Квіткова на Геловін-2020 / Фото з інстаграму блогерки



Потап і Настя Каменських на Геловін-2020 / Фото з інстаграму NK



Ірина Білик на Геловін-2020 / Фото з інстаграму співачки

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Тарас Цимбалюк на Геловін-2020 / Фото з інстаграму актора



Леся Нікітюк на Геловін-2020 / Фото з інстаграму телеведучої



Белла Хадід на Геловін-2020 / Фото з інстаграму моделі



Кайлі Дженнер з друзями на Геловін-2020 / Фото з інстаграму світської левиці



Кріссі Тейген і Джон Ледженд на Геловін-2020 / Фото з інстаграму Кріссі Тейген



Холзі на Геловін-2020 / Фото з інстаграму співачки



Сіара на Геловін-2020 / Фото з інстаграму співачки



Белла Торн на Геловін-2020 / Фото з інстаграму акторки