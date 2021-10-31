Если вы будете праздновать Хэллоуин, то самое время выбрать устрашающий образ, в котором в этом году будете на вечеринке. Предлагаем вдохновиться фотографиями знаменитостей, которые они публиковали накануне прошлого Хэллоуина.

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Больше всего поклонников Хэллоуина – в США, Великобритании, Франции и Испании. Однако ежегодно в Украине организуют все больше вечеринок в эту ночь. Поскольку в этом году многие регионы находятся в красной зоне карантина, то фанаты праздника смогут отпраздновать дома, в семейном кругу.

31 октября разрешено наносить на лицо жуткий грим, кровь, надевать костюмы, которые в повседневной жизни точно никто не примерит. А поклонники фильмов ужасов могут перевоплотиться в любимых героев.

Далее смотрите, в каких образах в 2020 году Хэллоуин отмечали звезды украинского и мирового шоу-бизнеса.

Образы на Хэллоуин

Геловін
Даша Квиткова на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма блогерши

Геловін
Потап и Настя Каменских на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма NK

Геловін
Ирина Билык на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма певицы

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Геловін
Тарас Цимбалюк на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма актера

Геловін
Леся Никитюк на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма телеведущей

Геловін
Белла Хадид на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма модели

Геловін
Кайли Дженнер с друзьями на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма светской львицы

Геловін
Крисси Тейген и Джон Ледженд на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма Крисси Тейген

Геловін
Холси на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма певицы

Геловін
Сиара на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма певицы

Геловін
Белла Торн на Хэллоуин-2020 / Фото из инстаграма актрисы