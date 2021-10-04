Образа дуже з'їдала, – Даша Квіткова розповіла про стосунки з Добриніним після появи сина
Джерело:інстаграм Даші Квіткової
Герої "Холостяка" Даша Квіткова та Нікіта Добринін 13 липня вперше стали батьками. Після появи сина на світ стосунки між парою значно змінилися. Блогерка розповіла, чому ображалась на чоловіка в перший місяць життя малюка.
Українська блогерка Даша Квіткова днями поспілкувалась з шанувальниками. В інстаграм-сторіз вона відповідала на запитання фанів. Зірка розповіла про стосунки з чоловіком після народження первістка.
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Даша Квіткова про стосунки з чоловіком
Інфлюенсерка розповіла, що відносини з Нікітою Добриніним за останні два місяці справді стали зовсім іншими.
Сварки подвоїлися, тому що центр уваги змістився, ми перестали бути удвох. Тепер нас троє і ми підлаштовуємося під нашого сина,
– поділилась Квіткова.
"Це логічно. Мені здається, що в кожної пари міняються стосунки після народження малюка. Зараз ми працюємо над нашим союзом, не забуваємо про те, що ми чоловік і дружина. Намагаємося з розумінням ставитися до всього, що відбувається", – додала вона.
Даша Квіткова про стосунки з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Блогерка зізналась, що у перший місяць життя сина вона сильно образилась на чоловіка. Поки він брав участь у зйомках тревел-проєкту, дівчина займалась вихованням малюка.
"Так сталося, що в Нікіти випали дати зйомок тревел-проєкту на перший місяць життя нашого сина. Я записувала відео в сльозах, говорила про те, що так не чесно. Поки Нікіта не став повноцінно допомагати, не посунув роботу – образа дуже з'їдала. Ми дуже довго її ялозили, проговорювали та вирішували. Зараз образи немає, тому що ми закрили всі питання, пов'язані з цією темою", – зауважила Даша Квіткова.
Даша Квіткова про стосунки з чоловіком / Фото з інстаграм-сторіз
Зазначимо, що не тільки Даша Квіткова зауважила зміни у стосунках з чоловіком після народження сина. Співачка MamaRika також скаржилась на відносини подружжя, які, як і все після появи малюка, "перевернулося з ніг на голову".
Тоді артистка зізнавалась, що часто конфліктує з чоловіком, а іноді навіть перегинає палицю. Адже тепер їм не вдається проводити багато часу удвох. Та попри це MamaRika має "рецепт" примирення – обійняти половинку.