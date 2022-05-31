Обов'язково реалізуємо, – Григорій Решетник розсекретив учасників наступної "Холостячки"

Уже 12 років Григорій Решетник веде реаліті-шоу "Холостяк". Він зізнався, що поки проєкт на паузі через війну, продюсери вже міркують над наступною "Холостячкою". Ймовірно, її учасниками стануть військовослужбовці.

Незмінний ведучий романтичних проєктів Григорій Решетник уже заїкався, що наступними героями та учасниками "Холостяка" й "Холостячки" можуть стати ті, хто зараз хоробро боронить Україну від російських окупантів. Тепер він пообіцяв це публічно.

До теми Григорій Решетник розповів, коли на екрани повернуть "Холостяк-12"

Якими будуть майбутні "Холостячка" і "Холостяк"

У мене взагалі бажання відзняти і "Холостячку", і "Холостяка" з військовослужбовцями – учасники будуть з тероборони, герої ЗСУ. І ми обов'язково це реалізуємо,

– пообіцяв Григорій Решетник.

Нагадаємо, ще у квітні третьою "Холостячкою" він хотів бачити співачку та модель Дашу Астаф'єву, яка з перших днів війни допомагає теробороні – "готує їжу, чистить картоплю на кухні".

Чому "Холостяк-12" досі не показали

що Астаф'єва досі волонтерить. Тож днями вона іронічно підколола тих, хто "переживає" за кордоном: "Люди, які зараз десь красиво на узбережжях переживають за стан країни, підкажіть, будь ласочка, чи правильно я все скомпонувала на фоточці?"

Григорій Решетник зізнався, що вони зі знімальною групою не знають, що робити з уже відзнятим 12 сезоном шоу "Холостяк". Сам ведучий вважає, що зараз не час для розважального телебачення. Тоді як численна публіка просить його випускати шоу вже.

Ми до війни відзняли проєкт "Холостяк" у класичному форматі – там немає військових, там дівчата борються за серце красеня-українця, який переїхав до Америки. І зараз дилема. Багато хто пише: "Запускайте "Холостяк", ми дуже чекаємо. Це дасть новий поштовх, територію кохання і віддушини". Але багато людей каже, що не час для подібних розважальних шоу,

– поділився Григорій Решетник.

Друга українська "Холостячка" Злата Огнєвіч, з якою він ділився цими думками, переконана, що глядачі таки мають побачити "Холостяк" з Алексом Топольським, але радить Решетнику бути готовим до хейту.

"Маєте бути готовими до того, що виллється багато хейту. А з іншого боку багато шанувальників зрадіють цій новині. Що є щось світле, про кохання. Якби ми не вміли кохати, то, напевно, ми всі погрузли б у війнах і стражданнях", – висловилася Злата Огнєвіч.

Григорій Решетник з "Холостяком" Алексом Топольським: фото