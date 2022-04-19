"Обов'язково просили обійнятися": Юрій Горбунов зустрівся з дітьми з Маріуполя та Донбасу

Український телеведучий Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців з Донбасу й Маріуполя. Він поділився враженнями від щемливої зустрічі.

Знаменитості продовжують підтримувати українських військових, біженців і місцевих. Днями до дітей приїхав телеведучий Юрій Горбунов.

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Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців

Телеведучий влаштував зустріч з дітьми з Маріуполя, Харкова, Слов‘янська, Донецької й Луганської областей. Він фотографувався, грався й обіймався з хлопчиками та дівчатками.

Діти, у яких російські окупанти забрали домівку! Але не зможуть забрати в них дитинство! Скільки в них сили, віри в перемогу і жаги до життя! Мене вразило, коли діти фотографувалися, обов'язково просили обійнятися! Як зараз не вистачає обіймів! Ці діти обов'язково будуть щасливими!!

– поділився Юрій Горбунов.



Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Ведучий розповів, що на знак підтримки діти з західних областей України поділилися з переселенцями своїми іграшками: ""Чудова ініціатива Голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія і Львівської ОВА Максима Козицького ! Діти – дітям! Діти з західних областей поділились своїми іграшками з дітьми-переселенцями!! Нехай життя наших діток знову буде щасливим!".



Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців / Фото з інстаграму Юрія Горбунова



Юрій Горбунов провідав дітей-переселенців / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

, серед компанії малюків видно й артиста Позитива. Він раніше розповідав, що найбільше часу приділяє дітям . Адже саме від них залежить наше майбутнє та майбутнє України.

Нагадаємо, днями Юрій Горбунов, Світлана Тарабарова, Олег Собчук та інші відомі люди потішили українських прикордонників виступом.