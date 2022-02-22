Обіцяємо, не підведем, – Kalush Orchestra про поїздку на Євробачення-2022 замість Alina Pash
Джерело:інстаграм Kalush Orchestra
Після факапу Alina Pash гурт Kalush Orchestra майже тиждень вів перемовини зі Суспільним, але все ж підписав контракт. Репери представлятимуть Україну на Євробаченні-2022 в Турині й обіцяють не підвести.
Після фіналу Нацвідбору Євробачення-2022 у Kalush Orchestra були серйозні претензії до Суспільного мовника – підсуджування та фальсифікація голосів. Однак вони владнали всі конфлікти й пообіцяли стати командою, щоб гідно представити Україну в Італії.
Важливо Хто представить Україну на Євробаченні-2022: офіційне рішення Суспільного
Ми готові привести Україну до успіху! Постійно бачимо й відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело – перше місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем,
– написав гурт Kalush Orchestra.
"У важкі часи для нашої країни ми повинні знову заявити про себе на весь світ. Тому ми готові гідно представити Україну перед усією Європою", – додав Олег Псюк у коментарі Суспільному мовнику.
Kalush Orchestra представить Україну на Євробаченні-2022 / Фото з інстаграму гуртуНагадаємо, після розбірок з організаторами Нацвідбору Kalush Orchestra наголошував, що на Євробаченні-2022 "представлятиме Україну, а не Суспільне", а їхній "гарний виступ" в Італії не залежить від Суспільного.
Повний текст публікації Kalush Orchestra:
Йо! Kalush Orchestra їде в Турин на Євробачення-2022 представляти Україну. Нарешті це сталося, ми разом зі Суспільним вирішили усі важливі питання та готові разом привести Україну до успіху!
Постійно бачимо й відчуваємо вашу підтримку. Глядацьке голосування це довело – 1е місце від народу! Маємо велику честь представляти нашу державу! Обіцяємо, не підведем.