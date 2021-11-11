"Ну таке, були й кращі": як у мережі реагують на "Холостяка-12" Алекса Топольського
Джерело:24 канал
Усього два дні тому, 9 листопада, розсекретили головного героя 12 сезону шоу "Холостяк". Ним став львів'янин Алекс Топольський, який побудував успішний бізнес у США. Телеглядачі вже встигли перемити йому кісточки. Що про красеня кажуть у мережі, дізнавайтеся в нашому матеріалі.
Мережею ширилися чутки, що головним "Холостяком" країни 2022 року стане шеф-кухар з Колумбії Ектор Хіменес-Браво або ексфутболіст Артем Мілевський. Однак на цю роль продюсери обрали ноумейма – 32-річного Алекса Топольського, який зробив кар'єру за кордоном і повернувся на Батьківщину за справжнім коханням.
До теми Після зливів у мережі: офіційно розсекретили ім'я "Холостяка-12" Алекса Топольського
Наразі про "Холостяка-12" відомо дуже мало. Ба більше, він не є активним користувачем інстаграму й мало розповідає про особисте життя. Попри це публіка вже встигла розділитися на два табори: одні захоплюються його ефектною зовнішністю, а інші – вішають ярлики.
Алекс Топольський – герой "Холостяка-12" / Фото з інстаграму проєкту
Як у мережі реагують на "Холостяка-12" Алекса Топольського
На диво, більшість телеглядачів налаштовані категорично. Одні критики прогнозують, що сезон з Алексом буде нудним, як і він сам, інші переконані, що ніякого бізнесу в Маямі в нього немає. Є серед хейтерів і ті, хто радить роздає поради продюсерам – закликає взяти на роль холостяка "простого хлопця-роботягу":
- "Ех, Чмерковського вже не переплюнути. Ну ще Іраклі був цікавий, решта ж… Черговий дивний холостяк";
- "Мені здається, буде нудьга";
- "З інстаграму видно, що нудний. Напевно харизматичні чоловіки не горять бажанням брати участь у шоу, а хлопчикам для хайпу, чому б ні";
- "Якісь однакові типажі на "Холостяку", усі з бородою чи зі щетиною";
- "Якийсь молодий дуже";
- "Ну таке, були й кращі";
- "Такий нарцис. Йому точно стосунки треба? Чи піар?";
- "Зовсім не цікавий. Чому наших хлопців не запрошують, які живуть в Україні? Не дивитимусь";
- "Чого не взяти простого холостяка з Одеської області? Взяли б якогось просто хлопця, подивилася б, як за нього боролися";
- "Взяли б простого хлопця-роботягу, тоді б побачили, хто за любов'ю приходить";
- "Розумний, успішний, багатий, живе в Маямі, а дівчат і шанувальниць просто таки немає. Все шоу за сценарієм";
- "Я вже здогадуюсь, які панночки прийдуть за нього поборотися, а за можливість жити в Маямі".
Однак є серед телеглядачів ті, котрі не поспішають з висновками. Вони оцінили зовнішність Алекса Топольського й чекають 12 сезону, аби дізнатися, який він насправді:
- "Супер, уже хочеться дивитися";
- "Який цікавий холостяк. Думаю, що за його серце буде боротьба. Чекаю нового сезону";
- "Привабливий молодий чоловік. Любові та розуміння вам";
- "Гарячий хлопець";
- "Ммм, нічого такий".