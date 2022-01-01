Спеціальний випуск улюбленого шоу мільйонів телеглядачів показали на телеканалі "Україна". У новорічну ніч вони намагалися відгадати, хто з зірок ховається під святковими образами.

Зверніть увагу Найскладніше – змінювати голоси, – ексклюзивний коментар MELOVIN про перемогу в "Масці"

"Новорічна Маска" здивувала не лише виступами нових персонажів, а й поверненням улюбленців проєкту та зірковими дуетами.

"Новорічна Маска" / Фото пресслужби

Виступи учасників "Новорічної Маски"

Ялинка

Новорічна красуня з'явилася перед глядачами та зірковими детективами в чудернацькому костюмі. Спершу детективи подумали, що під костюмом може ховатися чоловік. Щоб почути підказки про цю учасницю, детективи мали водити хоровод навколо неї:

син Ялинки дуже схожий на Дзідзьо;

з Олею Поляковою вони одного поля ягоди;

з Настею Каменських могли б бути сестрами;

для Олега Винника Ялинка не була вовчицею, скоріше він був її вовком:

Андрій Данилко замість підказки почув лише багатозначне "Гм-м-м".

Пісня: Вєрка Сердючка – "Елки"

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Іво Бобул, Оля Цибульська, Анна Різатдінова, СолоХа.



Ялинка на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Насправді ж під цією святковою маскою була співачка Слава Камінська: "А я прийшла на Новий рік! Голос маскувати було нескладно, а ось танцювати на сцені в костюмі дуже спекотно – десь кілограм ваги я сьогодні втратила. Бачите, помада на обличчі – все, як потрібно на Новий рік. Я обожнюю це свято – воно в мене асоціюється з мандаринами, "Олів'є", "Шубою", ялинкою. І мордою в салаті (сміється)".



Слава Камінська в образі Ялинки / Фото пресслужби

Дзеркальна людина

Цей персонаж одразу викликав гучні оплески. Зіркові детективи та глядачі одразу сказали, що це відомий співак і шоумен Дмитро Коляденко. Серед підказок Дзеркальної людини були:

6 портретів дітлахів, які могли б бути в нього з кожним з експертів;

серію світлин з зображенням відомих людей у викривленому дзеркалі.

Пісня: "Зима-холода"

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Дмитро Коляденко



Дзеркальна людина на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Почувши голос Дзеркальної людини, зіркові детективи та гості переконалися, що під маскою є шоумен і співак Дмитро Коляденко. І це справді був він!

Я так хотів взяти участь у шоу "Маска" і нарешті під Новий рік ця мрія здійснилась! Але зізнаюсь, що було непросто! Друзі, вітаю вас з Новим 2022-м роком! Будьте щасливі, не хворійте і знайте – в Україні завжди все буде добре!

– звернувся до українців шоумен.



Дмитро Коляденко в образі Дзеркальної людини / Фото пресслужби

Мишеня

Замість звичних підказок Мишеня на лижах вручило зірковим детективам порожній конверт. Андрій Данилко подумав, що таким чином учасник натякає на свій хіт "Охрана, отмєна", а отже там ховається Jerry Heil. А Настя Каменських подумала, що в цьому костюмі Віктор Павлік.

Пісня: "А снег идет"

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Jerry Heil, Віктор Павлік, Альона Вінницька, Наталія Могилевська, Анастасія Приходько, WELLBOY



Мишеня на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Коли Мишеня заспівало, Андрій Данилко одразу заявив, що це телеведуча та співачка Альона Вінницька, в якої є альбом "Конверт". І детектив розгадав Мишеня!

"З усіх детективів він найбільше слухав мою музику, тому що ми знайомі ще з часів "ВІАГри! Він прекрасно знає мій тембр, хоч я і намагалась співати дитячим голосом. Костюм надзвичайно класний, красивий, яскравий, але мушу визнати, що це таке випробування, бо всередині дуже важко дихати. Це було непросто, але й через це мені потрібно було пройти. Всіх-всіх-всіх українців вітаю з Новим роком!", – наголосила Альона.



Альона Вінницька в образі Мишеняти на лижах / Фото пресслужби

Новорічна Кулька

Ця учасниця підготувала для зіркових детективів подарунки, в яких зашифрувала підказки про себе. Однак ці речі не допомогли експертам розгадати, хто ж ховається в образі Новорічної Кульки.

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Наталія Могилевська, Артем Пивоваров, Монатік



Новорічна Кулька на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

І під цим яскравим новорічним образом справді ховалася легендарна співачка, улюблениця мільйонів – Наталія Могилевська!

Вітаю всіх з Новим роком! Бажаю вам щастя, кохання, здоров'я! Моя країно, я люблю тебе! Класних вам іграшок, таких як я, прекрасних ялинок і чудових шоу, таких як "Співають всі!",

– звернулася Наталія до українців.



Наталія Могилевська в образі Новорічної Кульки / Фото пресслужби

Бурий Ведмідь у костюмі Білого

Підказками від цього учасника стали святкові страви. Скуштувавши смаколики, зіркові детективи подумали, що під маскою ховається шеф-кухар, однак NK розвіяла ці припущення. Вона навіть подумала, що на сцену вийшов її чоловік Потап. Ведмідь вразив рухливими танцями у велетенському костюмі.

Пісня: Том Джонс – She's a lady

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Потап, Іво Бобул



Бурий Ведмідь у костюмі Білого на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

В образі Бурого Ведмедя в Костюмі Білого був народний артист України Іво Бобул: "Дякую вам, у костюмі було дуже спекотно, але так цікаво! Хочу привітати українців з Новим роком! Бажаю вам всього найкращого!".



Іво Бобул в образі Бурого Ведмедя у костюмі Білого / Фото пресслужби

Пінгвін

Королівський Пінгвін запропонував експертам погратися в цікаву гру. Учасник презентував чорну скриньку, в якій заховав підказки. Однак розгадати їх зіркові детективи мали навпомацки. Це лише заплутало.

Пісня: Алла Пугачева – "Айсберг"

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Наталія Могилевська, Ірина Білик, Наталія Валевська, Alyona Alyona, Lida Lee, Ассія Ахат, Яна Клочкова, Міла Нітіч



Пінгвін на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Однак нікому не вдалося розгадати Пінгвіна. Під цією маскою ховалася співачка Анастасія Приходько, яка в першому сезоні шоу виходила на сцену в образі Бабки.

"Трохи поясню підказки: літак – це моя пісня "Крила", сова – татуювання, кларнет, який ви там знайшли – ні до чого, у скриньці лежала флейта, а я флейтистка за фахом. Боксерські рукавиці, тому що я займалась тайським боксом, і рибка – від прізвища мого рідного батька – Рибалов. Дорогі друзі, щиро вітаю вас з Новим роком! Нехай у вашому житті все буде гаразд, а 2022-й рік принесе вам все, чого лише забажаєте!", – сказала Приходько.



Анастасія Приходько в образі Пінгвіна / Фото пресслужби

Місяць

У першому сезоні в цьому костюмі на сцену "Маски" виходила Надія Мейхер, однак ведучий Володимир Остапчук зазначив, що цього разу в Місяці заховалася інша артистка. Чарівний Місяць сказав, що його секрет прихований у назві одного з коктейлів. Спершу всі подумали, що на сцені Віталій Козловський, в репертуарі якого є пісня "Піна Колада", однак серед напоїв, які принесли зірковим детективам, такого не було. Місяць вразив зворушливим виступом з хором талановитих дітей.

Пісня: "Щедрик"

Хто під маскою – варіанти зіркових детективів: Віталій Козловський, EL Кравчук, Ірина Федишин, Катерина Бужинська, Ольга Сумська, Гайтана, Ольга Горбачова, Наталія Бучинська, Міла Нітіч, Лілія Ребрик



Місяць на "Новорічній Масці" / Фото пресслужби

Розгадати, хто ж ховається в Місяці, вдалося Дзідзьо. Він сказав, що це може бути телеведуча Лілія Ребрик і виявився правим.

"Зазвичай я бажаю українцям доброго ранку, а сьогодні бажаю доброго, щедрого вечора. Нехай ваш настрій завжди буде на висоті, душа співає від радості, а серце зігріває любов. Під цією маскою майже нічого не видно, там малесенькі прорізи під очі. Дихати надзвичайно складно, а ще потрібно слухати. Одним словом – ще те випробування. Але я дуже щаслива, що взяла участь у цьому дивовижному шоу. З Новим роком, Україно!", – звернулася Лілія до українців.



Лілія Ребрик в образі Місяця / Фото пресслужби