Новорічна казка від Катерини Кухар та Олександра Стоянова: де переглянути балет "Лускунчик"

Прима-балерина Катерина Кухар та її коханий Олександр Стоянов з 25 грудня тішитимуть прихильників новорічним балетом "Лускунчик". Подія відбуватиметься в Жовтневому палаці о 19:30 щодня.

Глядачі обожнюють зірковий дует за ризиковані та легкі підтримки, а також ту позитивну енергію, яку вони дарують під час виступів. Тому "Лускунчик" наповнить зарядом енергії на весь 20211 рік.

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Про балет "Лускунчик"

Це спектакль, який актуальний будь-коли, його люблять і дорослі, і діти. Його створили за мотивами казки класика німецької літератури Гофмана "Лускунчик і Мишачий король". Це містична історія про прекрасного принца, зачарованого в потворну ляльку, і дівчинку Машу, яка допомагає Лускунчику перемогти жахливого Мишачого короля.

Глядач любить балет "Лускунчик" за чудову музику Петра Чайковського, за відчуття радості та оптимізму, з якими публіка обов'язково йде з театру, а після надовго зберігає їх у своїй душі.



Балет "Лускунчик" / Фото пресслужби

25 грудня – 1 січня19:30Жовтневий палац, алея Героїв Небесної Сотні, 1

Катерина Кухар та Олександр Стоянов у балеті "Лускунчик" / Фото пресслужби