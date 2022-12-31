Новий рік 2023: чи планують українські артисти відзначати зимові свята

31 грудня 2022, 18:00
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2022 рік був неймовірно складним, адже Росія втрутилась в життя українців та відібрала нормальні будні в кожного з нас. Безліч суперечок наразі підіймаються в суспільстві щодо того, чи варто ж святкувати Новий рік та різдвяні свята. Тож ми дізналися в українських артистів, якої думки дотримуються вони.

Ексклюзивно для 24 каналу знаменитості розповіли, як цього року проведуть зимові свята. 

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Артем Пивоваров

"Зараз свята сприймаються інакше, звісно. Цього року у нас не буде гучного святкування з гірляндами та ліхтариками. Але навіть у складні часи, коли позитивних емоцій бракує, ми не маємо позбавляти себе радісних моментів. Кожен українець заслуговує на свято, а кожна дитина – на різдвяний подарунок".

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Hanna Neplayh

"Я планую зустрічати Новий рік у колі сім'ї, адже з дитинства – це моє улюблене свято, і я досі вірю у дива і те, що всі бажання здійснюються. У мене велика родина і зараз, як ніколи, цінуєш життя і присутність кожного поруч. Я за екологічне і безпечне святкування, адже дотримання традицій робить нас великою нацією".


Hanna Neplayh / Фото пресслужби

AVIATOR

"Ми обов'язково будемо зустрічати Новий рік! По-перше, всі ми зараз в такому стані, що фраза "жити тут і зараз" набуває найглибшого змісту, на жаль. По-друге, традицію новорічної ночі, загадувати бажання, в жодному разі не можна проігнорувати. Передбачаю, що такої одностайної багатомільйонної мрії, яку всі українці загадають опівночі першого січня 23-го року, Всесвіт ще не чув. Святкувати однозначно треба. Не гучно. Але весь світ повинен знати, що нам не завадять жодні обстріли чи енергетичні обмеження почуватися вільними, безстрашними і щасливими людьми. Найголовніше, щоб перший тост звучав "Слава ЗСУ!".


AVIATOR / Фото пресслужби

NAVKA

"Звісно, хотілось би продовжувати традиції колядування, до чого я звикла. Самій цього неймовірно хочеться, а також це дуже важливо для дітей, прищеплювати любов до наших традицій, які передались з покоління в покоління. Оскільки я зараз живу в Німеччині і всі святкування починаються до Різдва, тому я тут вже мала нагоду неодноразово співати колядки та щедрівки. Якщо буде без всіляких форс-мажорів, то хотілось би в цьому році максимально віддалити себе від країни-агресора та започаткувати нові сталі дати, які більше ніколи не будуть у нас спільними. В моїй родині однозначно буде так. Але різдвяні святкування: коляда, щедрівка, Маланка, Різдво – це мої найулюбленіші свята. Вся моя любов до цих свят вкладена у альбом "Щедрий вечір".

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Амадор Лопес

"Звичайно планую зустрічати Новий рік! Що це за питання такі? По-перше, це моє улюблене свято року ще з дитинства, я завжди чекав його з нетерпінням. Це пора дива, радості, кохання та здійснення всіх бажань! Незважаючи на складну ситуацію, в якій ми опинились зараз, ми українці, і надалі будемо вірити в новорічне диво, будемо співати колядки, танцювати і всі разом загадаємо найголовніше цьогорічне бажання! І воно обов'язково збудеться! Тому в новорічну ніч об'єднуйтесь, все вийде! Разом ми непереможна сила! Дуже сподіваюсь, що зустріну Новий рік на своїй улюбленій роботі і буду дарувати людям радість, а якщо ні, то буду в колі своїх близьких друзів та родини!".


Амадор Лопес / Фото пресслужби

YAROMIYA

"Я вважаю, що сісти за келихом шампанського у колі рідних, підбити підсумки старого року та загадати бажання на новий рік є абсолютно нормальним. Звичайно, влаштовувати гучні забави, танці до ранку та веселощі недоречно цьогоріч, але й позбавляти себе атмосфери свята не варто, адже наші захисники, ризикуючи життям, дають нам можливість проживати звичайні будні, за що ми їм щиро вдячні".


YAROMIYAФото пресслужби

Andrey Nechay

"Здається, дуже банально, але ми в цьому році, не святкуємо Новий рік, не ставимо ялинку. В країні війна, і я, наприклад, з тих людей, хто проти навіть головної ялинки в Києві. Наші воїни лежать в окопах, а ми в цей час, щось святкуємо. Звісно, якщо буде можливість, буде світло, ми з дружиною сядемо разом, вип'ємо келих шампанського і все. Свята, на жаль, в цьому році для мене немає, адже Росія відібрала його. Єдине, що хочеться, аби люди не падали моральним духом".


Andrey Nechay / Фото пресслужби

Автор: Христина Кобак