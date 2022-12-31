Новий рік 2023: чи планують українські артисти відзначати зимові свята

2022 рік був неймовірно складним, адже Росія втрутилась в життя українців та відібрала нормальні будні в кожного з нас. Безліч суперечок наразі підіймаються в суспільстві щодо того, чи варто ж святкувати Новий рік та різдвяні свята. Тож ми дізналися в українських артистів, якої думки дотримуються вони.

Ексклюзивно для 24 каналу знаменитості розповіли, як цього року проведуть зимові свята.

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Артем Пивоваров

"Зараз свята сприймаються інакше, звісно. Цього року у нас не буде гучного святкування з гірляндами та ліхтариками. Але навіть у складні часи, коли позитивних емоцій бракує, ми не маємо позбавляти себе радісних моментів. Кожен українець заслуговує на свято, а кожна дитина – на різдвяний подарунок".

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Hanna Neplayh

"Я планую зустрічати Новий рік у колі сім'ї, адже з дитинства – це моє улюблене свято, і я досі вірю у дива і те, що всі бажання здійснюються. У мене велика родина і зараз, як ніколи, цінуєш життя і присутність кожного поруч. Я за екологічне і безпечне святкування, адже дотримання традицій робить нас великою нацією".



Hanna Neplayh / Фото пресслужби

AVIATOR

"Ми обов'язково будемо зустрічати Новий рік! По-перше, всі ми зараз в такому стані, що фраза "жити тут і зараз" набуває найглибшого змісту, на жаль. По-друге, традицію новорічної ночі, загадувати бажання, в жодному разі не можна проігнорувати. Передбачаю, що такої одностайної багатомільйонної мрії, яку всі українці загадають опівночі першого січня 23-го року, Всесвіт ще не чув. Святкувати однозначно треба. Не гучно. Але весь світ повинен знати, що нам не завадять жодні обстріли чи енергетичні обмеження почуватися вільними, безстрашними і щасливими людьми. Найголовніше, щоб перший тост звучав "Слава ЗСУ!".



AVIATOR / Фото пресслужби

NAVKA

"Звісно, хотілось би продовжувати традиції колядування, до чого я звикла. Самій цього неймовірно хочеться, а також це дуже важливо для дітей, прищеплювати любов до наших традицій, які передались з покоління в покоління. Оскільки я зараз живу в Німеччині і всі святкування починаються до Різдва, тому я тут вже мала нагоду неодноразово співати колядки та щедрівки. Якщо буде без всіляких форс-мажорів, то хотілось би в цьому році максимально віддалити себе від країни-агресора та започаткувати нові сталі дати, які більше ніколи не будуть у нас спільними. В моїй родині однозначно буде так. Але різдвяні святкування: коляда, щедрівка, Маланка, Різдво – це мої найулюбленіші свята. Вся моя любов до цих свят вкладена у альбом "Щедрий вечір".

NAVKA – "Павочка": дивіться відео онлайн

Амадор Лопес

"Звичайно планую зустрічати Новий рік! Що це за питання такі? По-перше, це моє улюблене свято року ще з дитинства, я завжди чекав його з нетерпінням. Це пора дива, радості, кохання та здійснення всіх бажань! Незважаючи на складну ситуацію, в якій ми опинились зараз, ми українці, і надалі будемо вірити в новорічне диво, будемо співати колядки, танцювати і всі разом загадаємо найголовніше цьогорічне бажання! І воно обов'язково збудеться! Тому в новорічну ніч об'єднуйтесь, все вийде! Разом ми непереможна сила! Дуже сподіваюсь, що зустріну Новий рік на своїй улюбленій роботі і буду дарувати людям радість, а якщо ні, то буду в колі своїх близьких друзів та родини!".



Амадор Лопес / Фото пресслужби

YAROMIYA

"Я вважаю, що сісти за келихом шампанського у колі рідних, підбити підсумки старого року та загадати бажання на новий рік є абсолютно нормальним. Звичайно, влаштовувати гучні забави, танці до ранку та веселощі недоречно цьогоріч, але й позбавляти себе атмосфери свята не варто, адже наші захисники, ризикуючи життям, дають нам можливість проживати звичайні будні, за що ми їм щиро вдячні".



YAROMIYA / Фото пресслужби

Andrey Nechay

"Здається, дуже банально, але ми в цьому році, не святкуємо Новий рік, не ставимо ялинку. В країні війна, і я, наприклад, з тих людей, хто проти навіть головної ялинки в Києві. Наші воїни лежать в окопах, а ми в цей час, щось святкуємо. Звісно, якщо буде можливість, буде світло, ми з дружиною сядемо разом, вип'ємо келих шампанського і все. Свята, на жаль, в цьому році для мене немає, адже Росія відібрала його. Єдине, що хочеться, аби люди не падали моральним духом".



Andrey Nechay / Фото пресслужби