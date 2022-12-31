"Він нас загартував": зірки підсумовують 2022 рік і загадують єдине бажання на всіх

Вкрай складний, жорстокий, сповнений випробувань рік завершується. Ми радіємо, що можемо його зустрітись під українським прапором і святкувати Новий рік, а не "Новий год", проте водночас ми співчуваємо і про себе дякуємо усім, хто дав нам цю можливість.

Українські артисти цьогоріч теж на собі пізнали, що таке вибухи, втрати рідних та друзів, зруйновані будівлі та життя у повній невідомості. Але вони продовжували виконувати культурну місію за кордоном, записували звернення для іноземців, їздили на передову до захисників та писали пісні, присвячені військовим, матерям, самотнім жінкам…

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Виконавці 31 грудня зробили власні підсумки року, які збіглися з черговою терористичною атакою росіян на українські міста. Найбільше цього разу постраждав Київ, де люди готувались до свят. Що вони кажуть про останній день року та загалом 2022-й – читайте далі.

Підсумки 2022 року від зірок

Наталка Карпа

"Підсумок один – цей рік зробив нас сильнішими, витривалішими, гнучкішими, рішучішими! Відкрив очі на багато речей, про які ми знали, але до кінця значень не розуміли! Він нас загартував – кристалізуючи українське ДНК, у боротьбі за своє! Я не буду вдаватись в особисті подробиці, але мені справді є за, що сказати: "Дякую! І йди собі з Богом!" Нехай вже той наступний, бо в ньому наші очікування, наша надія та віра!

Ошатно одягаємо нашу українську ялиночку, прикрашаючи почуттями добра та любові, підтримки знайомих і не знайомих людей, дякуючи ЗСУ, і усім котикам та кицям, які ведуть боротьбу за кожен клаптик нашої землі! P.S. Я зараз ще у ліжку за сотні миль від дому, на телефон надходять повідомлення про вибухи… Вдихаю, видихаю … Сльози – то пусте, головне, що хтось з хлопців, отримає нову руку, чи ногу…! І ще 2023 чекаю від тебе обіймів… Нашої перемоги!"



Наталка Карпа сказала, що бажає у Новому році / Фото з інстаграму співачки

Маша Єфросиніна

"Сьогодні, 31 грудня, коли весь світ збирається за столами на велике родинне свято, по всій Україні знов прилетіли ракети з Росії. Так виглядають конвульсії недонаціі перед її історичним падінням… Вони думають, що б’ють нам по спинах, але не бачать, що роблять це, стоячи на рабських колінах. Втім, українці вийшли з укриттів і роблять новий вдих, щоб продовжувати відстоювати свою землю. Ніхто не падає ниць, ніхто не здається. І не збирається.

Сьогодні прославляємо наші ЗСУ, наше ППО, наших енергетиків та рятувальників. Прославляємо і завдячуємо з ще більшою міцністю. І загадуємо одне на 40 мільйонів бажання, яке обов‘язково здійсниться у 2023! Перемога за нами!"

MamaRika

"Ми жили щасливим життям, а потім прийшли вони та відняли наш спокій, радість, домівки, життя… Поки я монтувала це відео, виплакала всі очі, але і усміхалася крізь сльози, а значить, найважче позаду і головне: їм ніколи не відібрати нашу силу, вміння вставати знову і знову, щоб захищати своє! Попереду – тільки хороше, мусимо вірити, і робити все для того, щоб підсумки наступного року були зіткані лише з позитивних спогадів. Любимо вас, рідні, бережіть себе!"

Володимир Остапчук

"Замість підсумків року", – сказав Остапчук і потоптався по російському прапору, який лежав на підлозі у Херсоні.

Іванна Онуфрійчук

"Вибухи. Страх. Сльози. Прощання. Вміщення дому та всього життя в одну сумку. Рішучість. Суцільне нерозуміння, як бути. Крики. Паніка. Сміливість. Безсонні ночі в підвалі та з новинами в телефоні. Ой, у лузі червона калина. Чужі люди стали своїми. Неможливість подзвонити рідним. Прощання з чоловіком, братом, батьком, які йдуть захищати. Втрати. Біль, який розриває душу на частини. Буча, Маріуполь, Миколаїв, Чернігів, Бахмут, Київ. Вся Україна. Пришвидшене серцебиття. Дим у горлі після прильотів. Плач дітей від страху. Ночі в метро. Сотні тисяч мемів про ваньок. Сміх. Години на кордонах. Незнайомці. Нові правила життя. Сум. Перемога на Євробаченні. Новини з дому. Азовсталь. Оленівка. Збори й донати. Байрактари. Мітинги закордоном.

День Незалежності. Визволення наших з полону. Масовані обстріли. Блекаути. Романтичні вечері при свічках. Міжнародна підтримка та повага. Уміння тримати зв‘язок без зв‘язку. Незламність. Незалежність.

Майже рік повномасштабного вторгнення. Ось такий він, підсумок 2022-го для українців. Гіркий, болісний. Але з проблисками світла серед суцільної темноти. Вірю, що світла буде більше, воно переможе. Бо за нього борються найсміливіші".

Надя Дорофєєва

"2022. Рік, який перевернув життя. Хлопці і дівчата ЗСУ – ви наше все!"



Надя Дорофєєва підсумувала 2022-й роком війни / Фото з інстаграму співачки

Тарас Цимбалюк

"Для мене підсумків, роздумів у цьому році вистачає… Мабуть, як ніколи… Але, знаєте, хочу відкинути лірику, відділили головне, глобальне і одразу перейти до фабули: Я хочу висловити величезну подяку Збройним Силам України. Вперше у моїй свідомості слово "герої" – занадто скромне, щоб його спрямовувати на вашу адресу.

Минулий рік однозначно ваш. Точніше, завдяки вам, він був у всіх нас… Яким би він складним не видався… І, дякуючи вам, маємо змогу заходити у новий – 2023. Саме ви з кожним днем нас наближаєте до великої перемоги, котру так чекає Україна і весь цивілізований світ! Низький вам уклін..!

Люди добрі, зустріньте сьогодні новий рік з рідними! Нам є що святкувати! Однозначно відзначте це велике свято. Обійміться. Згадайте про наших воїнів, про волонтерів та єдність усіх українців! І загадайте те саме бажання! Не купуйте салюти. З новим роком, друзі!"

Настя Каменських

"31.12.2022

Напередодні Нового року Росія знову завдала ракетного удару по Україні. Відео 1: готель у центрі Києва. Фото 2 та 3: фото "Палацу Україна": основне місце проведення новорічних свят для дітей цього дня. Щороку в цьому місці зустрічали і зустрічали наступний Новий рік сотні сімей з дітьми. Слава Богу, дітей сьогодні тут не було. Тому що цього року Росія викрала у дітей свята. І досі намагається вкрасти безпеку, незалежність та щасливе дитинство українських дітей, сімей та людей. Фото 4 і 5: результати атак у житлових кварталах. Наразі повідомляється про 1 загиблого та 16 поранених у Києві".

Джамала

"Хочу вам всім подякувати. Боремося, надихаємо один одного та любимо. З Новим роком! Нехай він принесе нам перемогу, в усіх сенсах цього слова. Хотіла написати про підсумки року, але пост вийшов на книгу. Тому просто 5 хвилин із майже всім, що відбувалось зі мною, з тобою, з нами. У цю ніч я загадаю одне бажання та впевнена, що ви загадаєте його також".

Редакція Showbiz 24 вітає усіх з прийдешнім Новим роком і бажає миру, спокою та перемоги!