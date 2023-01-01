Поки Україну обстрілювали: Таїсія Повалій розважала росіян "Червоною рутою" на Новий рік
Співачка-зрадниця Таїсія Повалій виступила у Новий рік на "Блакитному вогнику". Вона заспівала "Червону руту" українською мовою, поки на Україну здійснювався черговий терористичний напад.
Вже ніхто й не очікував адекватної позиції співачки-зрадниці Таїсії Повалій, однак вона насмілилась на черговий цинічний вчинок. Поки Росія обстрілювала Україну в новорічну ніч, артистка розважала росіян, повідомляє 24 Канал.
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Повалій розважала росіян у новорічну ніч
Попри війну на російських пропагандистських каналах показували розважальне шоу "Блакитний вогник" з артистами, які підтримують геноцид і вбивства українців.
На сцені з'явилась і Таїсія Повалій, яка називала війну "складною ситуацією". Вона цинічно заспівала легендарний твір Володимира Івасюка "Червона рута" українською мовою.
Повалій на російському ТБ заспівала українською: відео
У мережі засуджують черговий цинічний вчинок Таїсії Повалій. Та дехто вже змирився з позицією зрадниці та піджартовує через її українську:
- "Івасюк перевертається у труні. Особливо від оплесків Джигарханяна";
- "Як іронічно. Нас тут буквально вбивають за українську мову, але їй ок походу";
- "Зрадниця! Коли Україну бомблять вона співає і танцює для катів свого народу";
- "Раніше українці святкували під російські пісні, тепер росіяни під українські. Українізація в процесі. Браво, агент Повалій";
- "Боже, це ж треба так любити гроші. Доки ваших родичів, знайомих і колишніх друзів сьогодні бомбардували ви співаєте для катів";
- "Зрадниця продажна".