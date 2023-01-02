У вишиванках з дітьми: Alyosha показала, як відсвяткувала Новий рік без чоловіка в США – фото

Співачка Alyosha на час війни з дітьми виїхала в США. Там вона й зустріла Новий рік. Артистка показала, як пройшов новорічний вечір з найріднішими.

Через війну мільйони українських сімей зустріли Новий рік не так, як планували. Щороку це свято одне з найочікуваніших, але зараз всі мріють лише про перемогу.

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Alyosha зустріла Новий рік в США

Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) зараз з дітьми живе у мами свого коханого в США. Тарас Тополя тривалий час служив на передовій, зараз повернувся до творчості, але залишається в Україні. Новий рік закохані зустріли на різних континентах.

Олена привітала всіх з Новим роком, опублікувавши серію зворушливих кадрів. На них видно, що Новий рік сім'я зустріла у вишиванках. Марко, Роман і Марія позували на камеру у красивому українському вбранні.

З Новим роком, Україно! Матінко рідна! Тримайся!

– написала Олена під фото.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Чоловік Олени – Тарас лаконічно прокоментував допис, залишивши емоджі у вигляді сердечка. А інші шанувальники засипали співачку та її дітей компліментами.