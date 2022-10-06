Принц Гаррі й Меган Маркл похизувались новим портретом, але порушили королівський протокол

Слідом за Чарльзом III принц Гаррі та Меган Маркл показали свої портрети. Однак на знімках вони порушили королівський протокол.

Фотограф Місан Гарріман опублікував два портрети принца Гаррі та його дружини Меган Маркл. Це сталось через кілька днів після того, як свій портрет опублікувала королівська родина.

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Нові портрети Меган і Гаррі

Світлини подружжя були зроблені за три дні до смерті Єлизавети II, – 5 вересня на саміті One Young World у Манчестері.

На фотографіях принц Гаррі з легкою усмішкою стоїть трохи позаду Меган у класичному костюмі та світлій сорочці. Маркл натомість одягнула червоний штанний костюм з шаллю. Її образ доповнювали золоті сережки-кільця та масивна каблучка.

Меган і Гаррі / Фото з інстаграму фотографа

Інша світлина чорно-біла й цього разу у профіль. Знову ж таки, Меган Маркл стоїть попереду принца Гаррі. Як зазначають експерти, на обидвох кадрах порушений королівський протокол, оскільки за ним на передньому плані мають б бути чоловіки.



Меган і Гаррі / Фото з інстаграму фотографа

Королівський експерт Том Бауер додав, що після виходу з королівської сім'ї такі портретні фото не властиві принцу Гаррі та Меган. Тому те, що кадри з'явилися, ще й за кілька днів після портрету Чарльза III – свідчить про своєрідну відповідь монаршій родині.

До того ж фото Чарльза III з дружиною та сином Вільямом і Кейт було зроблене у Букінгемському палаці. У той день Гаррі та Меган були в замку, та, схоже, їх навмисно не покликали на зйомку.

Меган могла знову скопіювати Волліс Сімпсон

, після жалобного періоду палац опублікував портретне фото Чарльза III, Камілли та Вільяма і Кейт Міддлтон. Кадр зробили 18 вересня, перед похороном королеви, його називають "історичним".

У мережі помітили й іншу цікавість портрета Меган і Гаррі. Річ у тім, що поза, вбрання та навіть усмішка Маркл нагадує позу та вбрання Волліс Сімпсон, дружини короля Едуарда VIII, який зрікся британського престолу заради шлюбу з нею. Вона робила фото у 1971 році, у червоній сукні й також з шаллю, закинутою через плече.

"Здається, цією фотографією герцогиня Сассекська заявляє про свою тверду рішучість", – пише авторка книги "Американська герцогиня: справжня Волліс Сімпсон".



Порівняння Меган і Волліс / Фото з інстаграму фан-акаунту