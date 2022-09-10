"Нова монархія": Чарльз III особисто просив дозволити телекамери на оголошення королем

Новоспечений король Чарльз III особисто просив, щоб Рада престолонаступництва транслювалась по телебаченню. Як відгукуються в мережі, це початок нової прозорої монархії.

Церемонію проголошення Чарльза III королем показували по телебаченні вперше в історії. Як повідомив королівський журналіст, монарх сам прагнув цього.

Важливо Чарльза офіційно проголосили новим королем Великої Британії

Чарльз III сам попросив показувати церемонію на ТБ

Як зазначив репортер, король особисто попросив допустити телекамери на Раду престолонаступництва. До цього така церемонія проводилась втаємничено. Як пишуть в мережі, прохання короля свідчить про початок нового етапу монархії.

Король Карл III починає своє правління так, як планує його продовжити. Нова прозора монархія для сучасності,

– написав журналіст.

У коментарях користувачі з радістю прокоментували рішення нового суверена:

"Король Чарльз ІІІ, я щиро вірю, зможе ідеально поєднати традиції та сучасність. Ми побачимо, як він побудує свій власний вік, про який говоритимуть так само як про Єлизаветинський вік";

"Чарльз III стане чудовим королем";

"Храни Боже короля Чарльза III".

Як відбулось проголошення королем

У Сент-Джеймському палаці 10 вересня о 10:00 за лондонським часом розпочалась Церемонія проголошення принца Чарльза королем. У палац прибули міністри та члени королівської сім'ї.

Лорд-президентка оголосила про смерть монарха, принц Вільям і королева Камілла підписали прокламацію. Король Чарльз III прочитав особисту заяву, підписав прокламацію.

О 11:00 Головний герольдмейстер вперше за 70 років зачитав з балкона палацу основну прокламацію. Так він оголосив колишнього принца – королем Чарльзом III. Наприкінці пролунала пісня "Боже, бережи короля".

, що коронація Єлизавети II також транслювалась по телебаченню вперше в історії. До цього не можна було нічого знімати всередині Вестмінстерського абатства. Трансляцію коронації подивилось 27 мільйонів людей лише у Великій Британії.