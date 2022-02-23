Новий етап життя, – Alyona Alyona переїхала від колишнього бойфренда після розставання
Джерело:телеграм Alyona Alyona
Відома українська реперка Alyona Alyona нещодавно повідомила, що розійшлась з хлопцем. Тепер зірка показала, як з'їжджала з його квартири.
Відома українська виконавиця Alyona Alyona розповіла про новий етап у її житті. Після розставання з бойфрендом зірка з'їхала з його квартири.
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Alyona Alyona переїхала від колишнього хлопця
Реперка розповіла, що стала набагато частіше переїжджати з одного місця на інше. Однак завдяки цьому вона бачить, хто її справжній друг.
Раніше я переїздила раз в рік. Тепер раз в пів року. Тенденція не з найкращих. Але я завжди цінувала місця і людей, які мене на цих місцях приймали. І ще більше тих, хто постійно мені допомагали переїздити й тих, хто підтримує мене в такі моменти. Дякую вам! Тепер новий етап життя в столиці – поживу сама. А там побачимо,
– поділилась Alyona Alyona.
Артистка показала щемливе й водночас кумедне відео, на якому пакує речі з колишнім бойфрендом та друзями. Наприкінці ролика експара цілується та обіймається.
Як Alyona Alyona з'їжджала від бойфренда / Відео з телеграму зірки
До того ж виконавиця показала фото з Денисом. Вона порівняла його з кадром, який зробила, коли ще з'їжджалась з коханим.
Alyona Alyona з бойфрендом у 2021 і 2022 / Фото з телеграму реперки
Розставання Alyona Alyona з бойфрендом
- Ще у січні Alyona Alyona здивувала заявою про те, що з'їжджає від Дениса на певний час. Вона зізналась, що хоче усамітнитись та перезавантажитися. Хоч тоді стосунки не були причиною переїду, саме через це згодом зірка розійшлась з бойфрендом-блогером Денисом, більш відомим як Yoxden.
- Про це Alyona Alyona оголосила 14 лютого, у День святого Валентина. Пара прийняла це рішення після того, як пожила окремо. Завдяки відстані вони зрозуміли, що не можуть бути разом.