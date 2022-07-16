"Не можуть жити без крові": Кондратюк гнівно висловився про окупантів, але його пост видалили

Український продюсер Ігор Кондратюк висловився про російських загарбників та показав ганебний банер на Херсонщині. Але його пост у фейсбуці видалили через "мову ненависті".

Український продюсер Ігор Кондратюк родом з Херсонщини, яка тепер тимчасово окупована російськими загарбниками. Днями він висловився про причини нападу росії на Україну.

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Ігор Кондратюк про російських окупантів

Продюсер опублікував фото цинічного банеру на Херсонщині з наративом про так званий "єдиний народ росіян та українців". Побачивши цинічний напис, чоловік емоційно висловився про загарбників.

Росіянам потрібні не наші землі та наші території. Це – другорядна мета. Московія не може жити без української крові. Вона без неї вироджується. Наша якісна здорова чиста кров вільних людей – ось причина майже чотирьохсотлітньої агресії брудної ординської маси проти українців,

– написав Ігор Кондратюк.

"Без української крові Росія сконає, а Кремль перетвориться на зграю свинособак. Природа їм підказує: вип'єш кров українця – будеш жити. Наші окупанти – нелюди. Безмозкі століттями генетично виведені рабоподібні потвори-вбивці", – емоційно додав він.



Допис Кондратюка / Скриншот з фейсбука

Пост Кондратюка видалили

Вже наступного дня допис продюсера зник з мережі. Фейсбук заблокував його за "мову ненависті", як робить і з іншими постами про росіян.

Кажуть – "мова ненависті". Типу вони не розуміють, що "мова ненависті" – це мова росії і росіян з березня 2014 року. А ми пишемо пости "мовою захисту" та "мовою неприйняття агресора та російських вбивць"! Може запровадити премію "Страус року"? Для тих, хто не помічає очевидних речей?

– запропонував Кондратюк.

""Золотий Страус Року" присуджується.... модераторам соцмережі Facebook! За постійний ігнор правдивих дописів від громадян України, які потерпають від російської агресії".



Допис Ігоря Кондратюка видалили / Фото з фейсбуку продюсера