Кейт Міддлтон позувала зі щирою усмішкою на новому портретному фото

Дружина принца Вільяма випустила книжку-фотоальбом Hold Still, присвячену пандемії COVID-19. У ній з'явився новий портрет Кейт Міддлтон, яка й сама захоплюється фотографією. На ньому вона постала з широкою усмішкою і камерою в руках.

Спільно з Національною портретною галереєю герцогиня Кембриджська створила фотопроєкт Hold Still, який вже 7 травня з'явився у паперовому форматі. До книжки ввійшли 100 портретів, зроблених під час першого локдауну у Великобританії. Серед них є й фото Кейт Міддлтон.

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"Я хотіла використати силу фотографії для створення довготривалого запису того, що ми всі пережили – відобразити історії людей та зафіксувати важливі моменти для сімей та спільнот, поки ми переживаємо пандемію", – поділилася дружина принца Вільяма.

Вона додала, що всі кошти, зібрані з продажу книжок, будуть розподілені між благодійними організаціями з охорони психічного здоров'я Mind та Національною портретною галереєю.

Нове портретне фото Кейт Міддлтон

У книжці-фотоальбомі Hold Still представлений також портрет Кейт Міддлтон. Автором світлини став офіційний королівський фотограф Метт Портеус. Зйомка відбулася минулого року в садах заміського маєтку подружжя Анмер-Холл.

У кадрі герцогиня Кембриджська з'явилася в білій сорочці, поверх якої одягла бордовий джемпер. Волосся з легкою хвилястою укладкою вона закинула назад, а з аксесуарів підібрала лаконічні сережки, годинник і коштовний перстень. Метт Портеус сфотографував Кейт Міддлтон у профіль, коли вона з камерою в руках і широкою щирою усмішкою за чимось захоплено спостерігала.

Нагадаємо, миле сімейне фото з цієї зйомки з'явилося на різдвяній листівці Кейт Міддлтон і принца Вільяма. На ньому подружжя постало з трьома дітьми – 7-річним Джорджем, 5-річною Шарлоттою і 2-річним Луї.