Жена принца Уильяма выпустила книгу-фотоальбом Hold Still, посвященную пандемии COVID-19. В ней появился новый портрет Кейт Миддлтон, которая и сама увлекается фотографией. На нем она появилась с широкой улыбкой и камерой в руках.

Совместно с Национальной портретной галереей герцогиня Кембриджская создала фотопроект Hold Still, который уже 7 мая появился в бумажном формате. В книгу вошли 100 портретов, сделанных во время первого локдауна в Великобритании. Среди них есть и Кейт Миддлтон.

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"Я хотела использовать силу фотографии для создания продолжительной записи того, что мы все пережили – отобразить истории людей и зафиксировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию", – поделилась жена принца Уильяма.

Она добавила, что все средства, собранные с продажи книг, будут распределены между благотворительными организациями по охране психического здоровья Mind и Национальной портретной галереей.

Новое портретное фото Кейт Миддлтон

В книге-фотоальбоме Hold Still представлен также портрет Кейт Миддлтон. Автором фотографии стал официальный королевский фотограф Мэтт Портеус. Съемка состоялась в прошлом году в садах загородного имения супругов Анмер-Холл.

В кадре герцогиня Кембриджская появилась в белой рубашке, поверх которой надела бордовый джемпер. Волосы с легкой волнистой укладкой она забросила назад, а из аксессуаров подобрала лаконичные серьги, часы и ценный перстень. Мэтт Портеус сфотографировал Кейт Миддлтон в профиль, когда она с камерой в руках и широкой улыбкой за чем-то восторженно наблюдала.

Напомним, милое семейное фото с этой съемки появилось на рождественской открытке Кейт Миддлтон и принца Уильяма. На нем супруги появились с тремя детьми – 7-летним Джорджем, 5-летней Шарлоттой и 2-летним Луи.