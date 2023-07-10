"Я пив, але мене не брало": як новий трек розриває тренди тіктоку
У мережі набирає популярності нова пісня від молодого українського артиста OSTY, яка називається "Не брало". Трек завірусився в тіктоці. Зараз вже близько 6 тисяч відео, знятих під цей звук.
До того ж пісня посіла третє місце в трендах ютубу. Трек "Не брало" перегнав музичну композицію Володимира Дантеса "Чуєш". Попереду лише новинка від виконавця PARFEINUK та Наді Дорофєєвої.
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"Не брало" стає все популярнішим
Музична композиція вийшла близько 10 днів тому, а кліп переглянули вже понад 300 тисяч разів. Відео має тисячі лайків та десятки коментарів.
OSTY – "Не брало": слухайте онлайн
Реакція мережі
Здебільшого всі в захваті від нової композиції. Як зазначають слухачі, пісня легко запам'ятовується, а потім її складно забути:
- "Опа, новий хіт під'їхав";
- "Пісня просто вогонь";
- "Заберіть вже цього Ді Капріо на мінімалках з рекомендацій. Ця пісня в мене з голови не вилазить";
- "Я радий, що українська музика набирає обертів";
- "Трек настільки крутецький, що я його слухала на репіті. Молодець, так тримати";
- "Просто відкриття цього літа. Весь альбом на повторі";
- "Цей трек у мене на повторі вже декілька днів";
Уривок з пісні "Не брало"
Я пив, але мене не брало,
Бо завжди мало
Я пив, музика грала
Мене качала
Несе Галя воду, ніби з Голлівуду
Я знову танцюю, ніби magic вуду
Хто б не казав тобі "скоро буду"
Ніколи не буде скоро, він гуляє десь у горах
Розганяю хмари, колихаються квіти
Не питай нічого, в моїй голові вітер
На вулиці темно, але сонце світить
Наче і не згасало
Я пив, але мене не брало,
Бо завжди мало
Я пив, музика грала
Мене качала