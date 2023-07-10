"Я пив, але мене не брало": як новий трек розриває тренди тіктоку

У мережі набирає популярності нова пісня від молодого українського артиста OSTY, яка називається "Не брало". Трек завірусився в тіктоці. Зараз вже близько 6 тисяч відео, знятих під цей звук.

До того ж пісня посіла третє місце в трендах ютубу. Трек "Не брало" перегнав музичну композицію Володимира Дантеса "Чуєш". Попереду лише новинка від виконавця PARFEINUK та Наді Дорофєєвої.

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"Не брало" стає все популярнішим

Музична композиція вийшла близько 10 днів тому, а кліп переглянули вже понад 300 тисяч разів. Відео має тисячі лайків та десятки коментарів.

OSTY – "Не брало": слухайте онлайн

Реакція мережі

Здебільшого всі в захваті від нової композиції. Як зазначають слухачі, пісня легко запам'ятовується, а потім її складно забути:

"Опа, новий хіт під'їхав";

"Пісня просто вогонь";

"Заберіть вже цього Ді Капріо на мінімалках з рекомендацій. Ця пісня в мене з голови не вилазить";

"Я радий, що українська музика набирає обертів";

"Трек настільки крутецький, що я його слухала на репіті. Молодець, так тримати";

"Просто відкриття цього літа. Весь альбом на повторі";

"Цей трек у мене на повторі вже декілька днів";

Уривок з пісні "Не брало"

Я пив, але мене не брало,

Бо завжди мало

Я пив, музика грала

Мене качала

Несе Галя воду, ніби з Голлівуду

Я знову танцюю, ніби magic вуду

Хто б не казав тобі "скоро буду"

Ніколи не буде скоро, він гуляє десь у горах

Розганяю хмари, колихаються квіти

Не питай нічого, в моїй голові вітер

На вулиці темно, але сонце світить

Наче і не згасало

Я пив, але мене не брало,

Бо завжди мало

Я пив, музика грала

Мене качала