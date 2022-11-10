Заради самопроголошеного шамана: норвезька принцеса Марта зреклась престолу

Норвезька принцеса Марта Луїза відмовилася від королівських обов’язків заради кохання. Її обранець Дурек Верретт має з нею спільний бізнес по "альтернативній медицині", який став основною справою життя принцеси.

Як опублікували у заяві королівського двору, Марта Луїза займає четверте місце в черзі на норвезький престол і "віднині не представлятиме королівську сім'ю". 51-річна принцеса відмовляється від офіційних королівських обов’язків, щоб зосередитись на бізнесі, пов’язаному з альтернативною медициною.

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За її словами, вона давно називає її "важливим доповненням до традиційних методів лікування у медичних закладах". Її наречений, американський духовний гуру Дурек Верретт, разом з нею керує бізнесом. Вони разом проводять семінари, пропонують своїм споживам "медитації та шаманські вправи".

Це зроблено для того, щоб провести розділову лінію, яка чіткіше відокремлює комерційну діяльність від Королівського дому Норвегії. Мета полягає в тому, щоб запобігти непорозумінням щодо королівського дому і надати принцесі та Дуреку Верретту більшу свободу в їхній діловій діяльності та інших сферах їхнього життя,

– йдеться у заяві.

Принцеса Марта нібито далі відвідуватиме сімейні збори, проте вона не буде безпосередньо впливати на королівський двір через її бізнес. Жінці збережуть титул принцеси відповідно до побажань короля Гаральда, її батька, хоча в особистому зверненні вона наголосила, що буде "утримуватись від свого титулу". Вперше вона відмовилась від королівських регалій – статусу королівської високості та королівського утримання – у 2002 році, у віці 31 року.

Що відомо про принцесу Марту Луїзу

Зазначимо, що принцеса Марта Луїза – єдина донька норвезького короля Гаральда V та королеви Соні. Раніше вона була одружена з норвезьким письменником Арі Беном, який завершив життя самогубством у 2019 році. Вони прожили разом 15 років. У шлюбі народилося троє доньок: Мод Ангеліка, Леа Айседора та Ема Таллулу. Того ж року принцеса почала стосунки з самопроголошеним шаманом Дуреком Верреттом, а в червні 2022 року вони оголосили про заручини.



Марта Луїза і Дурек Верретт / Фото з інстаграму принцеси

Спадкоємцем престолу в Норвегії є 49-річний кронпринц Гокон, єдиний син короля Гаральда V та королеви Соні. Після сходження на престол буде іменуватися королем Гоконом VIII.