Цьогоріч 10 грудня у Стокгольмі відбулась церемонія нагородження нобелівських лауреатів. Все розпочалося з промови голови ради директорів Нобелівського фонду Астрід Содерберг Віддінг.

До слова Помер колишній президент Фінляндії й лауреат Нобелівської премії миру – Мартті Ахтісаарі

Твір українця звучав на Нобелівській премії

Далі церемонію відкрила композиція українського композитора Валентина Сильвестрова "Вечірня серенада" з циклу "Тиха музика".

Королівський філармонічний оркестр Стокгольма обрав для урочистого заходу вісім творів, а композиція українського дизайнера стала одним із них.

Церемонія Нобелівської премії: дивіться відео онлайн

Що відомо про Валентина Сильвестрова

Валентин Сильвестров – відомий український композитор та лауреат Шевченківської премії. Його музика з 1960-х років лунає на міжнародних фестивалях у виконанні багатьох співаків.

До 1970-х він орієнтувався на техніки авангарду, а пізніше писав твори у стилі постмодернізму. Свій стиль композитор називає мета-музикою, тобто композиції у медитативних та споглядальних настроях.

Також Валентин Сильвестров – почесний доктор Києво-Могилянської та Острозької академій, володар ордена "За заслуги" III ступеня, орден Ярослава Мудрого.