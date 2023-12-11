В этом году 10 декабря в Стокгольме прошла церемония награждения нобелевских лауреатов. Все началось с речи председателя совета директоров Нобелевского фонда Астрида Содерберга Отдинга.

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Произведение украинца звучало на Нобелевской премии

Церемонию открыла композиция украинского композитора Валентина Сильвестрова "Вечерняя серенада" из цикла "Тихая музыка".

Королевский филармонический оркестр Стокгольма выбрал для торжества восемь произведений, а композиция украинского дизайнера стала одним из них.

Церемония Нобелевской премии: смотрите видео онлайн

Что известно о Валентине Сильвестрове

Валентин Сильвестров – известный композитор и лауреат Шевченковской премии. Его музыка с 1960-х годов раздается на международных фестивалях в исполнении многих певцов.

До 1970-х он ориентировался на технику авангарда, а позже писал произведения в стиле постмодернизма. Свой стиль композитор называет мета-музыкой, то есть композиции в медитативных и созерцательных настроениях.

Также Валентин Сильвестров – почётный доктор Киево-Могилянской и Острожской академий, обладатель ордена "За заслуги" III степени, орден Ярослава Мудрого.