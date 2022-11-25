Знаходимо сили вірити у новорічне диво, – NK підбадьорила українців новим зимовим хітом

Співачка Настя Каменських випустила новий сингл "Мама-зима", який вже з'явився на усіх цифрових носіях. Артистка каже, що це пісня про усіх українців, які готуються пережити надзвичайно складну зиму. Проте вона впевнена, що українці перенесуть усі випробування.

Нова композиція з'явилась на інтернет-ресурсах 25 листопада. Лірик-відео вже підкорило перших слухачів, які, зізнаються, слухають "Маму-зиму" на повторі. Пісня стала особливо актуальною після того, як у деяких регіонах випав перший сніг, а Україну "накрили" ракетними обстрілами росіяни.

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Ця зима є, мабуть, однією з найскладніших для кожного українця. Але я впевнена, що незважаючи на всі перешкоди, ми обов'язково вистоїмо. Бо та безмежна любов та жага до життя, що притаманні українському народу, наділяє кожного з нас неабиякою силою,

– каже NK.

За її словами, новим треком вона хоче нагадати усім слухачам, що у кожного з нас всередині є світло, здатне розчинити будь-яку темряву, а кохання та віра у свої сили здатні зігріти навіть у найсильніший холод.

"Ми, незламний народе, сильні настільки, що, незважаючи на всі жахіття навколо, знаходимо в собі сили не просто жити далі, а і вірити в краще та чекати на новорічне диво! Не розгубіть ці вміння та зігрівайте один одного своїми гарячими серцями цієї холодної зими! Все буде Україна!" – додала Каменських.

NK – Мама-зима: слухати пісню онлайн

Реакція мережі

У коментарях шанувальники співачки вже діляться враженнями від композиції: