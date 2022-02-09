У ніжних обіймах: Ольга Горбачова показала молодшу доньку від Юрія Нікітіна

Українська співачка Ольга Горбачова оприлюднила рідкісні фото, де показала молодшу доньку Серафиму. Дівчинку артистка виховує разом із чоловіком Юрієм Нікітіним.

Артистка влаштувала неочікувану фотосесію з донькою. 7-річна Серафима на знімках зображена у ніжних обіймах мами.

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Нові фото Ольги Горбачової з донькою

Ольга постала перед камерою у бежевому костюмі та довгому oversize пальті в тон. Волосся артистка розпустила та одягнула на голову стильний аксесуар. На обличчі вона зробила легкий макіяж у натуральних відтінках.

Зіркова донечка позувала в чорних штанах та світшоті лавандового кольору. Серафима та Ольга замріяно усміхалися.

Найвищих душевних страждань люди завдають одне одному в сім'ї. Чим більше чоловік і дружина знаходять одне в одному негативного, тобто чим сильніше подружжя бажає переробити одне одного, тим більше страждають їхні діти. І в цьому тексті мовиться не про душевні страждання, а про цілком конкретні фізичні симптоми,

– написала Горбачова під фото.

Ольга Горбачова з донькою / Фото з інстаграму співачки

Прихильники знаменитості не залишили миловидну публікацію без уваги. У коментарях вони залишають приємні слова на адресу зіркової матусі та її доньки.

"Доня вся в маму. Красуні!"

"А очі – татові!"

Юрій Нікітін також лаконічно прокоментував допис, залишивши емоджі у вигляді серця.