Артистка устроила неожиданную фотосессию с дочерью. 7-летняя Серафима на снимках изображена в нежных объятиях мамы.

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Новые фото Ольги Горбачевой с дочерью

Ольга предстала перед камерой в бежевом костюме и длинном oversize пальто в тон. Волосы артистка распустила и надела стильный аксессуар. На лице она сделала лёгкий макияж в натуральных оттенках.

Звездная дочь позировала в черных брюках и свитшоте лавандового цвета. Серафима и Ольга мечтательно улыбались.

Наивысшие душевные страдания люди причиняют друг другу в семье. Чем больше муж и жена находят друг в друге отрицательного, то есть чем сильнее супруги желают переделать друг друга, тем больше страдают их дети. И в этом тексте говорится не о душевных страданиях, а о вполне конкретных физических симптомах,

– написала Горбачева под фото.

Ольга Горбачева с дочерью / Фото с инстаграмы певицы

Поклонники знаменитости не оставили миловидную публикацию без внимания. В комментариях они оставляют приятные слова в адрес звездной мамы и ее дочери.

"Доня вся в маму. Красотки!"

"А глаза – папе!"

Юрий Никитин также лаконично прокомментировал сообщение, оставив эмоджи в виде сердца.