У ніжних обіймах: Олена та Володимир Зеленські постали на новорічному фото

Президентське подружжя доєдналось до привітань з Новим роком. Олена й Володимир Зеленські позували на святковому фото в обіймах.

Президент Володимир Зеленський поділився новорічною світлиною, на якій позував разом з дружиною. Новим дописом подружжя привітало українців з Новим роком.

Дивіться також У святкових family look: Настя Каменських і Потап захопили романтичними новорічними фото

Усміхнені Олена та Володимир Зеленські позували на тлі засніжених ялинок. Перша леді постала позаду чоловіка, обійнявши його з-за спини.

У новому, 2022-му, щиро бажаємо: близьких – поряд, здоров'я – кожному, можливостей – без меж, впевненості – щодня, любові – в кожне серце, добра – всім! Нехай це буде чудовий рік!

– побажала пара.



Олена та Володимир Зеленські / Фото з інстаграму Володимира Зеленського

Образ Олени Зеленської

Для новорічного фото перша леді України обрала романтичний аутфіт. Вона позувала у білому светрі та стильному довгому пальті кольору кемел. Серед аксесуарів Олена Зеленська обрала золоті сережки, а волосся вклала прямими хвилями. Дружина президента підкреслила риси обличчя нюдовим макіяжем.

Володимир Зеленський натомість позував перед об'єктивом у білому светрі та довгому чорному пальті.