У своєму інстаграмі іменинниця розмістила відеоролик, де ритмічно танцює на кріслі під пісню, споглядаючи на святковий торт зі свічками. Вона була одягнена зовсім по-домашньому: у чорній футболці, сірій накидці з орнаментами та з пов'язкою на голові. Також на ній зовсім не було макіяжу чи укладання волосся.

Цікаво Мішель Обамі – 58: мотивуючі цитати першої леді про життя та жінок

"Ось і солодкі 58! Щиро дякую за вашу любов. Чи надсилали ви текстові, електронні повідомлення чи публікували повідомлення в соціальних мережах, кожне повідомлення про день народження, яке я отримала сьогодні, має для мене дуже велике значення. Я така вдячна, що так багато людей вітають мене. З нетерпінням чекаю, що приготував цей рік", – написала Мішель Обама в мережі.

Вітання рідних і друзів

Ніжним та лаконічним привітанням також поділився 44-й президент США Барак Обама, її чоловік. Він залишив в інстаграмі романтичне фото з Мішель, де цілує її у щоку на тлі розкішних морських краєвидів.

З днем народження, Мішель. Моє кохання, мій партнер, мій найкращий друг…

– написав Барак.



Барак і Мішель Обами / Фото з інстаграму 44-го президента США

До привітань долучилась поточна перша леді США Джилл Байден та прикріпила архівне фото з Білого дому: "З днем народження, Мішель Обама!".



Джилл Байден та Мішель Обама / Фото з інстаграму першої леді США