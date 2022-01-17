Щодо її знаменитої книги "Становлення" (Becoming), яку побачив світ у 2018 році, то там іменинниця Мішель Обама оповіла свій особистий досвід в стінах Білого дому, а також про своє дитинство та власне становлення.

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Автобіографічна книга першої леді США вже давно стала бестселером, а згідно з даними журналу Publisher Weekly, книга стала найбільш продаваною у 2018 році. Зокрема видання отримало премію Греммі 2020 року за "Найкращий альбом розмовного жанру" за аудіоверсію мемуарів. Проте разючі цитати Мішель Обама залишила не лише у книзі, а й часто ними ділиться в мережі чи на мотиваційних виступах. У день народження дружини Барака Обами пропонуємо найяскравіші з них зберегти й Вам.

Цитати Мішель Обами

Найкращі цитати з книги "Становлення"

Були дні, тижні, місяці, коли я ненавиділа політику. Але були і моменти, коли від краси цієї країни і її людей мені перехоплювало подих і я не могла вимовити ні слова.

Ваша історія – єдине, що у вас є. Єдине, що буде з вами завжди. Це те, від чого не можна відмовлятися.

Якщо хочеш знати мою думку, – сказала мама, – то спочатку зароби грошей, а тоді вже турбуйся про щастя.

Життя коротке, не можна гаяти його даремно. Якщо я помру, я не хочу, щоб єдиною пам'яттю про мене стала стопка юридичних документів або торгових марок, які я допомагала захищати. Я була впевнена, що можу запропонувати світові щось більше. Настав час діяти.

Натхнення саме по собі поверхневе; його потрібно підкріплювати важкою працею.

Найменше я хотіла, щоб мої дівчатка думали, ніби життя починається, тільки коли чоловік приходить додому. Ми перестали чекати тата. Тепер він повинен був наздоганяти нас.



Мішель Обама святкує 58-річчя / Фото People

Цитати Мішель Обами про життя

У нашому житті завжди має бути троє друзів. Той, хто йде попереду, ми дивимося і йдемо за ним; той, хто йде поряд із нами, хто з нами на кожному кроці нашого шляху; а потім той, до кого ми повертаємось і забираємо із собою після того, як розчистимо шлях.

Ніколи не приймайте рішень, які ґрунтуються на страху. Приймайте рішення, ґрунтуючись на надії та можливостях. Приймайте рішення, ґрунтуючись на тому, що має відбутися, а не на тому, що не повинно.

Замість того, щоб дозволяти своїм негараздам ​​і невдачам бентежити або стомлювати вас, дозвольте їм надихати вас. Нехай вони змусять вас ще більше прагнути успіху.

Я зрозуміла, що доти, доки я твердо дотримуюсь своїх переконань і цінностей і слідую своєму моральному компасу, – єдині очікування, яким мені потрібно відповідати, – це мої власні.

Більшість людей були б добрими людьми, якби до них добре ставилися.

По-справжньому сильні люди надихають інших. По-справжньому впливові люди об'єднують інших.



Мішель Обама / Фото Vogue

Цитати про жінок

Найпростіший спосіб проігнорувати жіночий голос – оголосити його лайкою.

Жінкам особливо необхідно стежити за своїм фізичним та психічним здоров'ям, тому що, якщо ми поспішаємо на зустрічі та назад, у нас не так багато часу, щоб подбати про себе. Нам потрібно краще працювати, ставлячи себе вище у нашому списку справ.

Різниця між зруйнованою спільнотою та успішною – це наявність жінок, яких цінують.

Кожна дівчина, незалежно від того, де вона живе, заслуговує на можливість розвинути в собі обіцянку.

Як жінки ми повинні постояти за себе. Як жінки ми маємо захищати одна одну. Як жінки ми маємо відстоювати справедливість для всіх.

Дівчата знають, що освіта – їхній єдиний шлях до самодостатності. Це їхній єдиний шанс творити власну історію, а не жити в межах, що диктують їм інші.

Мій найважливіший титул, як і раніше – "мама". Мої доньки – центр мого світу.

Один з уроків, які я засвоїла, полягав у тому, що ти завжди повинна бути чесною до самої себе і ніколи не дозволяти будь-кому відривати себе від власних цілей. Тому, коли я чую негативні напади у свій бік, я не витрачаю ні краплі енергії на них, бо я знаю, ким я є.