Ніяк не міг повірити, – сестра Максима Тарапати про його почуття до "Холостячки"

За крок до фіналу реаліті-шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч попрощалася з Максимом Тарапатою. Сестра чоловіка розповіла, що він довго не міг повірити в те, що їхня історія закінчилася.

Максим Тарапата першим серед чоловіків на проєкті "Холостячка" зізнався Огнєвіч у своїх почуттях. Він мріяв про спільне майбутнє після фіналу, однак виявилося, що Злата не може відповісти на ці почуття взаємністю.

До теми Інтерв'ю з учасником "Холостячки": Максим Тарапата про почуття до Злати та дружбу після шоу

Сестра Тарапати про його почуття до Огнєвіч

Сестра Максима – Олександра Дрік в інстаграм-сторіз розповіла, що після того, як він покинув проєкт, вмовила його приїхати додому.

"Чесно, я ніколи не бачила тебе, Максиме, таким розгубленим. Здавалося, ти ніяк не міг повірити, що все зникло в один момент. А кохання ж в один момент не зникає. Але ти сильний. Я казала тобі тоді й повторю зараз: там, де закриваються одні двері, завжди відкриваються інші", – звернулася Олександра до брата.



Сестра Тарапати про його почуття до Злати / Скриншот інстаграм-сторіз Олександри Дрік

Виявилося, що на проєкті Максим потоваришував з Владом Ясько, який покинув шоу в 6 випуску. Олександра розповіла, що саме Влад допомагав її братові відновлюватися після розлучення зі Златою.

Владислав розповів, що він намагався відволікти Максима від думок про Злату. Вони разом дивилися серіали, влаштували фотосесію, містом їздили на автомобілі, поїхали на Батьківщину Влада – Харківщину, де хлопець показав другові свій новий будинок, який зараз на стадії будівництва.

Я б не хотів опинитися на місці Максима. Бачив, як він закохувався в Злату, хоча він багато років вже не мав таких почуттів. Як він розкрився на сто відсотків і вже вірив у їхнє спільне майбутнє,

– зазначив Влад.

Після вильоту з проєкту Максим Тарапата подякував Златі за кожну спільну хвилину та зізнався, що йому дуже боляче. Їхню історію пам'ятатиме все життя.

, вже 3 грудня відбудеться фінал "Холостячки", де Злата Огнєвіч обере чоловіка, з яким будуватиме стосунки поза проєкту. Наразі на її серце претендують Дмитро Шевченко, Андрій Задворний і Роман Свечкоренко.