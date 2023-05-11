Ніно Катамадзе назвала єдиного українського артиста, який хотів вивезти її з Грузії у війну

Грузинська джазова співачка Ніно Катамадзе відкрито підтримує Україну й каже, що музика не може бути поза політикою. Вона товаришує з багатьма артистами з України, але лише один з них запропонував їй допомогу 2008 року під час війни.

У серпні 2008 року, коли Росія напала на Грузію, Ніно Катамадзе якраз народила сина, йому було 2 місяці. Вони тоді опинилися в епіцентрі подій, але співачка не захотіла виїжджати за кордон. Навіть попри те, що свою допомогу їй пропонував лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.

До теми Ніно Катамадзе хоче перебратися в Україну з Грузії: "Думаю переїхати під час війни"

Ніно Катамадзе згадала, як її підтримав Святослав Вакарчук

Джазова співачка каже, що Святослав Вакарчук зателефонував їй у серпні 2008 року, бо хотів допомогти з виїздом з Грузії. Він був єдиним українським артистом, від якого тоді надійшла така пропозиція.

Він зателефонував. Я розмовляла з послом, але я не виїхала зі своєї країни. Так. Я за це вдячна, і завжди пам'ятаю, що під час війни він був єдиний, хто зателефонував,

– пригадала Ніно Катамадзе.

Артистка поділилася, що зараз між ними повага, визнання, адже вони музиканти, які "точно знають, в якому місці стоять під час складної ситуації". Крім того, Ніно підтримує зв'язок з "Бумбоксом", Джамалою, гуртом "ДахаБраха", Андрієм Данилко, Іваном Дорном. Однак бачаться вони рідко.

"Було б прекрасно спілкуватися фізично, але (зараз, – 24 Канал) це через соціальні мережі, через дзвінки, запитати, як вони зараз почуваються".