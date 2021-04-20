Не любила ні батька, ні матір, – Ніна Матвієнко зізналася, за що ненавиділа своїх батьків

Народна артистка України Ніна Матвієнко шокувала зізнанням про стосунки з батьками. Вона публічно заявила, що ненавиділа маму й тата за те, що вони різали, а тоді їли домашню худобу.

Співачка виросла у багатодітній сім'ї – у неї 10 братів і сестер. Попри те, що з самого дитинства на Ніну Матвієнко звалили багато роботи, вона була дуже довірливою і вразливою дитиною. Якщо фізичної праці вона не цуралася, то реалії сільського життя її дивували.

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Вона щиро не розуміла, навіщо батько різав худобу, за якою вони доглядали, та чому змушував допомагати йому в цьому. Саме тому артистка боялася і ненавиділа татка. Вона навіть тікала від нього та ховалася на кладовищі.

Я їх не любила – ні батька, ні матір. Я їх ненавиділа зі всієї сили в дитинстві. Вважала, що це найстрашніші люди, бо вони ріжуть телят, потім їдять це все,

– поділилася співачка.

На відміну від інших дітей, Ніна Матвієнко спочатку відмовлялася від м'яса, а тоді мусила їсти його, адже окремо для неї не готували. Вона пригадує, що була не така, як сестри та брати, адже мала творчу тендітну душу.

"Я знаю, я не була така, як всі. Я тепер починаю розуміти. Як я вижила? Наївна, довірлива така у такому жаху виросла", – зізналася Ніна Матвієнко.

Додамо, у самої 73-річної Ніни Матвієнко троє дітей: двоє синів Іван та Андрій і знаменита донька Тоня, яка днями відсвяткувала 40-річчя.