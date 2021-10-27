Ніна Матвієнко зізналася, що обурює в шоу-бізнесі та за якого президента найкраще жилося

15:45

Українська співачка Ніна Матвієнко у новому короткому інтерв'ю поділилася багатьма цікавими подробицями. Зокрема, зізналася, що в сучасному шоу-бізнесі її обурює оголення. Більше подробиць – дізнавайтеся далі.