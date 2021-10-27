Ніна Матвієнко зізналася, що обурює в шоу-бізнесі та за якого президента найкраще жилося

27 жовтня 2021 , 15:45
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Джерело:

"33 за 3"

Українська співачка Ніна Матвієнко у новому короткому інтерв'ю поділилася багатьма цікавими подробицями. Зокрема, зізналася, що в сучасному шоу-бізнесі її обурює оголення. Більше подробиць – дізнавайтеся далі.

У розмові з Олександрою Кучеренко Ніна Матвієнко відповіла на багато провокативних питань. Думки артистки про владу, шоу-бізнес та життя – читайте нижче. 

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Думки Ніни Матвієнко

Про життя та кар'єру

  • Вперше Ніна Митрофанівна відчула себе відомою в 50-60 років.
  • Артистка зізналася, що не хотіла б проживати життя спочатку, однак хотіла б прожити довше.
  • Матвієнко шкодує, що не встигла розібратися у коханні.
  • Саундтреком її життя могла б бути пісня "Квітка душа".
  • У сучасному шоу-бізнесі Ніну Митрофанівну дратує оголення зірок на сцені, в кліпах.

Про владу

  • Матвієнко зізналася, що змінила б владу не лише в столиці, а й загалом в Україні: "Мені страшно це казати, але вони не люблять Україну".
  • Найкраще артистці жилося за часів Ющенка.

Про сім'ю

  • Коли Матвієнко вперше побачила майбутнього зятя – Арсена Мірзояна, то подумала, що через декілька днів вижене його.

Інтерв'ю Ніни Матвієнко: дивіться відео онлайн

 

Автор: Христина Кобак