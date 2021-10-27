У розмові з Олександрою Кучеренко Ніна Матвієнко відповіла на багато провокативних питань. Думки артистки про владу, шоу-бізнес та життя – читайте нижче.
Зверніть увагу Ніна Матвієнко розсекретила розмір пенсії та найбільшого гонорару
Думки Ніни Матвієнко
Про життя та кар'єру
- Вперше Ніна Митрофанівна відчула себе відомою в 50-60 років.
- Артистка зізналася, що не хотіла б проживати життя спочатку, однак хотіла б прожити довше.
- Матвієнко шкодує, що не встигла розібратися у коханні.
- Саундтреком її життя могла б бути пісня "Квітка душа".
- У сучасному шоу-бізнесі Ніну Митрофанівну дратує оголення зірок на сцені, в кліпах.
Про владу
- Матвієнко зізналася, що змінила б владу не лише в столиці, а й загалом в Україні: "Мені страшно це казати, але вони не люблять Україну".
- Найкраще артистці жилося за часів Ющенка.
Про сім'ю
- Коли Матвієнко вперше побачила майбутнього зятя – Арсена Мірзояна, то подумала, що через декілька днів вижене його.
Інтерв'ю Ніни Матвієнко: дивіться відео онлайн