Ніна Матвієнко відпочиває в Єгипті з 5-річною онучкою: милі фото

Народна артистка України Ніна Матвієнко разом з сім'єю відпочиває в Єгипті. Донька співачки Антоніна показала, як 73-річна мама бавиться в морі з 5-річною онучкою Ніною.

Джерело: інстаграм Тоні Матвієнко

У кадрі народна улюблениця з'явилась в купальнику та захопила молодістю та квітучим виглядом.

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Ніна Матвієнко відпочиває в Єгипті з сім'єю

На зимові канікули зіркова родина відправилась на відпочинок у місто Марса-Алам і зупинилась у 5-зірковому готелі на узбережжі Червоного моря. Компанію Ніні Матвієнко склала донька Антоніна з сім'єю – чоловіком Арсеном Мірзояном і доньками Уляною та Ніною. На курорті сім'я вже понад два тижні, тому сповна встигла насолодитися морем і сонцем.



Ніна Матвієнко з сім'єю в Єгипті / Фото Instagram / @tonya_matvienko

Фото Ніни Матвієнко з онучкою

З нагоди іменин артистка Тоня Матвієнко опублікувала милі фото мами та молодшої доньки. На світлинах 5-річна дівчинка, яка днями відсвяткувала день народження, позувала в блакитних нарукавниках та світло-рожевій кепці, зібравши волосся у хвіст. Натомість Ніна Матвієнко красувалась у біло-блакитному купальнику за зав'язках, а пляжний look довершила сонцезахисними окулярами.

Раніше народна артистка України розповідала, що з радістю допомагає доньці з непосидючою онучкою, а дівчинка дарує їй позитив та енергію. Судячи з кадрів, поряд з Ніною 73-річна співачка й справді почувається значно молодшою, адже вона розважалась з крихіткою поблизу берега та активно проводила час.

"У вас обох сьогодні іменини, ще раз вітаю я вас з Днем Ніни! 27 січня вшановуємо пам'ять Рівноапостольної Ніни, просвітниці Грузії", – написала Тоня Матвієнко.



Ніна Матвієнко з онучкою в Єгипті / Фото Instagram / @tonya_matvienko



Ніна Матвієнко з онучкою в Єгипті / Фото Instagram / @tonya_matvienko