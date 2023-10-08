Померла народна артистка України Ніна Матвієнко

У неділю, 8 жовтня, пішла з життя українська співачка Ніна Матвієнко. Їй було 75 років. Про смерть народної артистки повідомила її донька Антоніна.

Що стало причиною смерті – наразі невідомо. Співачка не дожила два дні до 76-річчя.

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Померла Ніна Матвієнко

Тоня повідомила шанувальників про смерть мами на своїй фейстук-сторінці. Зірка не розповіла деталей. Вона лише показала усміхнене фото Ніни Матвієнко.

"Мама померла...", – написала донька співачки.

Антоніна Матвієнко також не уточнила, коли саме це сталося.

Ця новина стала шоком для багатьох українців, які так обожнювали творчість Ніни Матвієнко. У коментарях шанувальники висловлюють співчуття:

"Боже, як боляче. Тримайтеся. Наші найщиріші співчуття. Вічна та світла пам'ять".

"Співчуваємо. Світла і вічна пам'ять".

"Тоня, яка жахлива новина і яка ж втрата для всіх. Вічна пам'ять".

"Боже… Прийміть мої співчуття… Ваша мама легенда, а її голос завжди буде жити в нас! Світла пам’ять!"

"Тоня, Боже. Тримайся… В це дуже тяжко повірити. Вічна пам'ять.

Що відомо про Ніну Матвієнко: коротко

Артистка була відома, зокрема, виконанням народних пісень. Вона також іноді брала участь в телеспектаклях і радіовиставах.

У 1978 році Ніна Матвієнко отримала звання заслуженої, в 1985-му — народної артистки України. У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України.

Артистка з великим успіхом гастролювала в Канаді, США, Мексиці, Чехії, Польщі, Фінляндії, Кореї, Франції, країнах Латинської Америки.

Редакціявисловлює щирі співчуття рідним та близьким Ніни Митрофанівни Матвієнко.