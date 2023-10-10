Мав бути гарний сюрприз: Тоня Матвієнко присвятила щемливу пісню покійній мамі

Сьогодні Герою України Ніні Матвієнко мало б виповнитися 76 років. Тоня Матвієнко до цього дня готувала для мами пісню-подарунок, але тепер це присвята.

10 жовтня свій 76 день народження мала б відсвяткувати народна артистка України Ніна Матвієнко. Та на жаль, її серце зупинилося за два дні до свята.

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Тоня Матвієнко присвятила мамі пісню

Тоня Матвієнко готувала до дня народження мами пісню "Сік землі" як творчий подарунок. Але тепер вона стала присвятою. Цю роботу співачка створила на вдячність українському корінню, це немов символ пошани батьками. Зауважимо, що "Сік землі" – пісня з репертуару Ніни Матвієнко.

Тоня розповіла, що ідея зробити творчий подарунок мамі на день народження виникла ще тоді, коли вона вимушено жила у Великій Британії. Артистка сумувала за мамою, родиною, батьками й Україною. Тоді їй і згадалась пісня "Сік землі", яку вона слухала ще в дитинстві.

У цю пісню я вклала багато душі, тепла, любові. Це мав бути гарний сюрприз. На жаль, обставини бувають сильнішими за наші плани. Випускаючи пісню-присвяту "Сік землі" для мами сьогодні, я хочу закликати вас відкласти всі справи та зателефонувати батькам і сказати їм "дякую!",

– закликала Матвієнко.

Тоня Матвієнко пообіцяла продовжити мамину традицію популяризувати українські пісні у світі.

До пісні "Сік землі" співачка презентувала лірик-відео, де зібрала матеріали з сімейного фотоальбому та музею Івана Гончара, яким керує батько Тоні Матвієнко.

Тоня Матвієнко – "Сік землі": дивіться відео онлайн

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