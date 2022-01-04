Нікому так не довіряє, як татові, – скрипаль Божик про доньку та мрії заспівати утрьох

Український музикант Олександр Божик розповів журналістам 24 каналу про свою доньку Віку. Скрипаль мріє колись створити "Божик тріо" та заспівати з дружиною і донькою.

Відомий скрипаль-віртуоз Олександр Божик виховує донечку Вікторію. Зараз вона лише ходить до садка, але вже проявляє талант музикантки.

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Олександр Божик про доньку

Музикант поділився, що Вікторія не дозволяє займатися музикою йому чи дружині вдома, адже хоче, щоб час приділили саме їй.

Вона бачить, як тато витягує скрипку чи мама включає синтезатор, каже: "Не можна", тому що хоче, аби з нею грались. Але, слава Богу, вона має хороший слух, і вже починає багато співати. Вона це любить,

– поділився Божик.

Олександр додав, що старається бути хорошим батьком. Для цього він разом з дружиною приділяє доньці чимало часу.

Розмову зі скрипалем Олександром Божиком і його дружиною Юлією читайте у межах проєкту Інтерв'ю24

"Вона дуже любить, коли їй читають книги, і в нас вже є її невелика власна бібліотека, яка, звісно, буде збільшуватися. Ми по черзі читаємо книги. Віка також ходить в садочок, вчить багато віршиків, англійську мову. Тобто ми раді тому, що дитина в нас росте талановита, і ми намагаємось дати їй чим більше любові, тому що від цього вона стає щасливішою, а це нас тішить", – розповів скрипаль.

Дружина Олександра Божика зізналась, що між донькою й татом є особливий зв'язок: "Вікуся – це на 100% татова доня. Вона так маму не любить, як тата. Тато для неї – це номер 1. Навіть вночі вона прокидається і каже: "Де мій тато? Де мій тато?". "Тато є", – добре, і вона засинає".

Тато повинен вдягати, тато повинен зуби чистити. Вона нікому так не довіряє, як татові,

– зауважив Олександр.



Олександр та Юлія Божики / Фото Анастасії Зазуляк, 24 канал

Мрія про донечку-вокалістку

Олександр Божик раніше розповідав, що мріє, щоб його донька була співачкою. Він і зараз хотів би, щоб Віка займалась музикою.

Оскільки в нас є дует "Божик Дуо", то в нас є мрія, щоб зробити колись "Божик тріо" і донечка була б з нами. Ми випускники школи Крушельницької, але не думаємо, що дамо її професійно на музику, але як для себе, щоб розвинути свій талант, – обов'язково,

– поділився музикант.

"Вона буде ходити на музику, співати, грати на фортепіано, можливо, не Юля буде її вчити, тому що має бути незалежний викладач, більш суворий. Дуже б хотілось, щоб вона гарно співала, але куди ми ще віддамо – не знаємо. Ще не вирішили, у нас є на це час. Поки що вона має щасливе дитинство без музики", – підсумував скрипаль.

Інтерв'ю з Олександром Божиком у відеоформаті: дивіться відео 24 каналу