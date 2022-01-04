Известный скрипач-виртуоз Александр Божик воспитывает дочь Викторию. Сейчас она только ходит в садик, но уже проявляет талант музыканта.

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Александр Божик о дочери

Музыкант поделился, что Виктория не позволяет заниматься музыкой ему или жене дома, потому что хочет, чтобы время уделили именно ей.

Она видит, как папа вытаскивает скрипку или мама включает синтезатор, говорит: "Нельзя", потому что хочет, чтобы с ней играли. Но, слава Богу, у нее хороший слух, и уже начинает много петь. Она это любит,

– поделился Божик.

Александр добавил, что старается быть хорошим отцом. Для этого он вместе с женой уделяет дочери много времени.

Разговор со скрипачом Александром Божиком и его супругой Юлией читайте в рамках проекта Интервью24.

"Она очень любит, когда ей читают книги, и у нас уже есть ее небольшая собственная библиотека, которая, конечно, будет увеличиваться. Мы по очереди читаем книги. Вика тоже ходит в садик, учит много стишков, английский язык. То есть мы рады тому, что ребенок у нас растет талантливым, и мы стараемся дать ее как можно больше любви, потому что от этого она становится счастливее, а это нас радует", – рассказал скрипач.

Жена Александра Божика призналась, что между дочерью и папой есть особая связь: "Вика – это на 100% папа дочь. Она так маму не любит, как папу. Папа для нее – это номер 1. Даже ночью она просыпается и говорит: Где мой папа? Где мой папа?". "Папа есть", – хорошо, и она засыпает".

Папа должен одевать, папа должен чистить зубы. Она никому так не доверяет, как папе,

– заметил Александр.



Александр и Юлия Божики / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Мечта о доченьке-вокалистке

Александр Божик раньше рассказывал, что мечтает, чтобы его дочь была певицей. Он и сейчас хотел бы, чтобы Вика занималась музыкой.

Поскольку у нас есть дуэт "Божик Дуо", то у нас есть мечта, чтобы сделать когда-нибудь "Божик трио" и доченька была бы с нами. Мы выпускники Крушельницкой школы, но не думаем, что дадим ее профессионально на музыку, но как для себя, чтобы развить свой талант, – обязательно,

– поделился музыкант.

"Она будет ходить на музыку, петь, играть на фортепиано, возможно, не Юля будет ее учить, потому что должен быть независимый преподаватель, более строгий. Очень бы хотелось, чтобы она хорошо пела, но куда мы еще отдадим – не знаем. Еще не решили, у нас есть на это время. Пока что у нее счастливое детство без музыки", – подытожил скрипач.

Интервью с Александром Божиком в видеоформате: смотрите видео 24 канала