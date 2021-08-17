"Ніколи не перестану плакати": Могилевська, Пономарьов, Дзідзьо згадали про Андрія Кузьменка

Щирому і талановитому артисту Андрію Кузьменку 17 серпня могло б виповнитись 53 роки. З моменту загибелі в автокатастрофі колеги лідера "Скрябіна" досі не можуть повірити, що його немає поруч. Як зірки згадують про свого друга та напарника по сцені – читайте далі.

Андрій Кузьменко до сьогодні вважається неоднозначною особистістю, втім, йому вдалось завоювати всенародну любов. Його енергія часто передавалась іншим людям, а простий підхід до буденних речей – підкорював навіть найбільших скептиків. Свого часу він допоміг багатьох нині відомим українським зіркам, які своєю чергою досі згадують про нього.

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Серед них – Наталія Могилевська, яка разом з Андрієм допомагала талановитим виконавцям "з вулиці" потрапити на шоу "Шанс". Також Дзідзьо, який мав тісний зв'язок з "Кузьмою", оскільки вони разом народились в одному регіоні. Хто ще згадав теплим словом про Андрія у день його народження – дивіться далі.

Наталія Могилевська

"Ніколи не перестану плакати... З днем народження, Кузьма", – написала Могилевська в інстаграмі, додавши хештеги "шанс", "Кузьма", "люблю", "назавжди". Окрім цього, артистка прикріпила зворушливе відео зі спогадами про Андрія.

Дзідзьо

"Кузьма, з днем народження тебе, друже!!! Ти завжди у наших серця", – написав виконавець та додав фрагмент із популярної пісні "Скрябіна" – "Місця щасливих людей".

До слова Життєствердні цитати Андрія Кузьменка, які досі не втрачають актуальності

Олександр Пономарьов

"Сьогодні день народження в Кузьми! Царство Небесне! Пам’ятаємо…" – лаконічно зазначив Пономарьов, додавши відеозапис свого виступу з концерту пам'яті Андрія Кузьменка у 2015 році. Тоді артист виконав його пісня "Сам собі країна".

Ірина Білик

"Андрій... Гуляли б сьогодні... 53 було б… Друже, не знав ти, що так буде все… З днем народження!" – написала в інстаграмі Ірина Білик і додала чорно-біле фото Андрія Кузьменка.



Андрій Кузьменко / Фото з інстаграму Ірини Білик

Реакція мережі

Не можна оминути увагою і співчуття та жаль користувачів мережі. Під дописами зірок вони залишають сумні слова, та досі горюють, що їхнього улюбленця немає в живих: