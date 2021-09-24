Ніколаса Кейджа сприйняли за безпритульного й вигнали з елітного ресторану: фото
Джерело:The Sun
Образи зірок, які вони демонструють на червоних доріжках і кінофестивалях, часто відрізняються від їхніх повсякденних аутфітів. Так сталось з Ніколасом Кейджем, якого, ймовірно, через леопардові штани, сплутали з безпритульним.
Інцидент стався минулого тижня у фешенебельному ресторані Lawry's The Prime Rib, що в Лас-Вегасі. У заклад для гурманів Ніколас Кейдж прийшов у розтягнутій футболці, леопардових штанах, гумових капцях і зі скуйовдженим волоссям. Курйозний образ знітив працівників ресторану, але аж ніяк не самого оскароносного актора.
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Зі слів очевидців, зірка замовив дорогий алкоголь – віскі й текілу, однак його попросили з закладу. Очевидно, Ніколаса Кейджа сплутали з п'яним безпритульним.
Зірка фільму "Примарний вершник" відмовлявся покидати ресторан, тому його вивів охоронець. 57-річний актор спробував повернутися, але його зупинили на вході.
Він виглядав дуже погано й ходив без взуття. Він кричав на людей і намагався вступити в бійку, а потім персонал попросив його піти. Він був настільки п'яний, що ледве зміг взути капці,
– розповідають інсайдери.
Ніколас Кейдж в елітному ресторані в Лас-Вегасі / Скриншот з відео
Нагадаємо, оскароносний Ніколас Кейдж не вперше потрапляє у скандал через зловживання алкоголем:
- у березні 2019 року він напідпитку одружився з візажисткою Ерікою Койке, яка вдвічі молодша за нього;
- з юною дружиною актор розлучився через чотири дні після офіційного шлюбу, бо нібито був надто п'яний, коли його укладав.