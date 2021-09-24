Інцидент стався минулого тижня у фешенебельному ресторані Lawry's The Prime Rib, що в Лас-Вегасі. У заклад для гурманів Ніколас Кейдж прийшов у розтягнутій футболці, леопардових штанах, гумових капцях і зі скуйовдженим волоссям. Курйозний образ знітив працівників ресторану, але аж ніяк не самого оскароносного актора.

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Зі слів очевидців, зірка замовив дорогий алкоголь – віскі й текілу, однак його попросили з закладу. Очевидно, Ніколаса Кейджа сплутали з п'яним безпритульним.

Зірка фільму "Примарний вершник" відмовлявся покидати ресторан, тому його вивів охоронець. 57-річний актор спробував повернутися, але його зупинили на вході.

Він виглядав дуже погано й ходив без взуття. Він кричав на людей і намагався вступити в бійку, а потім персонал попросив його піти. Він був настільки п'яний, що ледве зміг взути капці,

– розповідають інсайдери.

Ніколас Кейдж в елітному ресторані в Лас-Вегасі / Скриншот з відео

Нагадаємо, оскароносний Ніколас Кейдж не вперше потрапляє у скандал через зловживання алкоголем: