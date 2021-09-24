Инцидент произошел на прошлой неделе в фешенебельном ресторане Lawry's The Prime Rib, что в Лас-Вегасе. В заведение для гурманов Николас Кейдж пришел в растянутой футболке, леопардовых штанах, резиновых тапочках и с взъерошенными волосами. Курьезный образ смутил работников ресторана, но отнюдь не самого оскароносного актера.
Интересно Жестоко искажена – модель Линда Евангелиста о неудачной пластике и отказе выходить в свет
По словам очевидцев, звезда заказал дорогой алкоголь – виски и текилу, однако его попросили из заведения. Очевидно, Николаса Кейджа спутали с пьяным бездомным.
Звезда фильма "Призрачный гонщик" отказывался покидать ресторан, поэтому его вывел охранник. 57-летний актер попытался вернуться, но его остановили на входе.
Он выглядел очень плохо и ходил без обуви. Он кричал на людей и пытался вступить в драку, а потом персонал попросил его уйти. Он был настолько пьян, что едва смог надеть тапочки,
– рассказывают инсайдеры.
Николас Кейдж в элитном ресторане в Лас-Вегасе / Скриншот видео
Напомним, оскароносный Николас Кейдж не впервые попадает в скандал из-за злоупотребления алкоголем:
- в марте 2019 года он по-пьяни женился на визажистка Эрикой Койке, вдвое моложе его;
- с юной женой актер развелся через четыре дня после официального брака, потому что якобы был слишком пьян, когда его заключал.