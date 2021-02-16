Нікіта Добринін замилував мережу фотографією з вагітною дружиною

Популярний український телеведучий Нікіта Добринін та його дружина, блогерка Даша Квіткова очікують на появу первістка. Пара замилувала прихильників спільним фото з вечірки, на якій дізналася стать малюка.

Зіркове подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна є одним із найпопулярніших в українському шоу-бізнесі. Після того, як дівчина зізналася, що вагітна, до закоханих прикута ще більша увага шанувальників.

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Нове фото Добриніна та Квіткової

Телеведучий оприлюднив миловидне фото з кохано. Він позував разом із Дашею на рожевому тлі. Атмосферну світлину зробили на вечірці, яку пара організувала для того, щоб дізнатися стать свого первістка. Квіткова та Добринін неймовірно щасливі, адже вже через декілька місяців вони познайомляться зі своїм синочком.

Даша постала перед камерою у чорній кофті та сірому піджаку. Волосся вона вклала у локони, а на обличчі зробила легкий макіяж у нюдових відтінках. На знімку дівчина ніжно обіймає свій вагітний животик та щиро усміхається.

Нікіта позував у чорному гольфі. Він також дуже щасливий, що стане батьком синочка. Добринін ніжно обіймав свою кохану.



Даша Квіткова та Нікіта Добринін / Фото з інстаграму Нікіти Добриніна

Що Добринін написав у публікації

В дописі Нікіта зізнався, що вже не було сил чекати на той день, коли дізнаються стать малюка. Чоловік поділився, що, коли побачив тест на вагітність, який йому показала Даша, то був впевнений, що в них народиться донька.

Ми почали придумувати варіанти імен, зупинилися на декількох просто ідеальних. Але через деякий час звертали увагу на імена і для хлопчиків. Коли Даша була на третьому місяці вагітності, одного ранку ми прокинулися та відчули, що в нас росте хлопчик. Все-таки у батьків є невидимий інтуїтивний зв'язок з малюком,

– розповів зірковий татусь.

Нікіта додав, що все-таки інтрига залишалася до вечірки, на якій вони з Дашею і дізналися стать майбутньої дитини. Зараз вони радіють своєму новому статусу ще більше.

"Зранку напередодні вечірки Даша сказала мені: "Якщо це буде хлопчик, як ми відчуваємо, давай довго не чекатимемо і "відправимося" за дівчинкою. Буде ідеальне доповнення братику". Я вважаю, що це чудова ідея", – поділився телеведучий.