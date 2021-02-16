Популярный украинский телеведущий Никита Добрынин и его жена, блогер Даша Квиткова ожидают появления первенца. Пара очаровала поклонников совместным фото с вечеринки, на которой узнала пол малыша.

Звездные супруги, Даша Квиткова и Никита Добрынин, являются одним из самых популярных в украинском шоу-бизнесе. После того, как девушка призналась, что беременна, к влюбленным приковано еще большее внимание поклонников.

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Новое фото Добрынина и Квитковой

Телеведущий обнародовал милое фото с возлюбленной. Он позировал вместе с Дашей на розовом фоне. Атмосферную фотографию сделали на вечеринке, которую пара организовала для того, чтобы узнать пол своего первенца. Квиткова и Добрынин невероятно счастливы, так как уже через несколько месяцев они познакомятся со своим сыночком.

Даша предстала перед камерой в черной кофте и сером пиджаке. Волосы она уложила в локоны, а на лице сделала легкий макияж в нюдовых оттенках. На снимке девушка нежно обнимает свой беременный животик и искренне улыбается.

Никита позировал в черном гольфе. Он тоже очень счастлив, что станет отцом сыночка. Добрынин нежно обнимал свою возлюбленную.



Даша Квиткова и Никита Добрынин / Фото из инстаграма Никиты Добрынина

Что Добрынин написал в публикации

В посте Никита признался, что уже не было сил ждать тот день, когда узнают пол малыша. Мужчина поделился, что когда увидел тест на беременность, который ему показала Даша, то был уверен, что у них родится дочь.

Мы начали придумывать варианты имен, остановились на нескольких просто идеальных. Но через некоторое время обращали внимание на имена и для мальчиков. Когда Даша была на третьем месяце беременности, однажды утром мы проснулись и почувствовали, что у нас растет мальчик. Все-таки у родителей есть невидимая интуитивная связь с малышом,

– рассказал звездный папочка.

Никита добавил, что все-таки интрига оставалась до вечеринки, на которой они с Дашей и узнали пол будущего ребенка. Сейчас они радуются своему новому статусу еще больше.

"Утром накануне вечеринки Даша сказала мне: "Если это будет мальчик, как мы чувствуем, давай долго не будем ждать и "отправимся" за девочкой. Будет идеальное дополнение братишке". Я считаю, что это отличная идея", – поделился телеведущий.