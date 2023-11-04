Нікіта Добринін відповів, чи розвінчався з Квітковою, і вперше заговорив про нові стосунки

За кілька місяців до розлучення Нікіта Добринін та Даша Квіткова повінчалися. Ведучий повідомив, чи розірвали вони церковний шлюб.

У 2020 році Нікіта Добринін та Даша Квіткова одружилися, а ще через два роки дали обіцянки перед Богом. Вже влітку 2023 року вони розлучилися, але досі не було відомо, чи розірвала зіркова пара церковний шлюб.

До слова Є проблеми зі здоров'ям, – Нікіта Добринін зізнався, чи піде воювати, якщо отримає повістку

Нікіта Добринін про церковне розлучення

Ведучий роз'яснив, що існує процедура розвінчання. Тому Нікіта й Даша розірвали церковний шлюб.

Звертаєшся до священника повторно, він дає своє добро і підписує вам навіть офіційний документ про подібне,

– розповів Нікіта Добринін.



Квіткова і Добринін повінчалися у вересні 2022 / Фото з інстаграму

Чи вільне серце Нікіти

Шанувальники підозрюють, що Нікіта Добринін перебуває у стосунках з українською блогеркою та моделлю Чарою Хорив. Та ніхто з них прямо не коментують плітки про роман.

Зараз я швидше перебуваю в моменті закоханості, ніж якогось повністю холостяцького, усамітненого життя. Я не в таких стосунках, щоб сказати, що це серйозно або я про це хочу заявляти. У мене є любов у серці й це найголовніше. Мені хочеться залишати персональне на персональне,

– зізнався Нікіта Добринін.