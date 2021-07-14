Ридав від щастя, – Нікіта Добринін розповів про першу зустріч з новонародженим сином
Джерело:СТБ
Український телеведучий Нікіта Добринін 13 липня вперше став батьком. Він зізнався, що перша зустріч з малюком була дуже емоційною. Чоловік розплакався від щастя.
Нещодавно зіркове подружжя Даші та Нікіти Добриніна стали батьками вперше. Пара насолоджується першими днями з малюком, якого назвали Левом. Та телеведучий поділився емоціями від перших пологів дружини.
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Нікіта Добринін розповів про пологи
Ведучий зізнався, що разом з Дашею очікував на швидшу зустріч з хлопчиком. До пологів вони почали готуватися після дня народження Квіткової. Однак малюк народився вчасно – у день, який й був призначений лікарями. Нікіта додав, як переживав партнерські пологи.
Не було страшно абсолютно. Єдине, хвилювався за Дашу, щоб все пройшло добре. Але ми з нею на всі 100% були готові до народження дитини. Дуже багато читали й дізнавалися про пологи. Поставилися до цього періоду нашого життя легко. І мені здається, це правильний підхід,
– наголосив Добринін.
"Пологи – дуже складний процес для жінки. І якщо його можна зробити більш приємним, наприклад, танцями, є сили й настрій, я вважаю, це прекрасно. Робив Даші масаж, а в перервах навіть встигали знімати тіктоки", – додав "Холостяк".
Перша зустріч батька з сином
Нікіта Добринін зізнався, що не може словами передати відчуття моменту, коли побачив свого первістка.
Це найщасливіший день у моєму житті. Коли побачив сина вперше, я не те, що плакав, я ридав від щастя. Це чудо! Якщо є люди, які сумніваються в чудеса, я точно можу сказати, що вони існують і відбуваються кожен день,
– підкреслив телеведучий.
Що відомо про народження первістка Квіткової й Добриніна
- Вночі 30 червня в Даші розпочалися тренувальні перейми. Тоді вона вже хотіла їхати в пологовий будинок, проте все минуло. Через погане самопочуття дівчина скасувала святкування дня народження, що мало відбутися 9 липня.
- Вже ввечері 12 липня у Квіткової розпочалися пологи. Блогерка розповідала, що після того, як відійшли води, вона їла шаурму та робила укладку, а Нікіта курив кальян. Після цього подружжя поїхало до пологового будинку. Там молода матуся стійко перенесла весь біль.
- Зранку 13 липня у Даші та Нікіти народився син. Його назвали Левом.