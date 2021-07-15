Найщасливіший день у моєму житті, – Нікіта Добринін розповів про народження сина

13 липня Даша Квіткова та Нікіта Добринін стали батьками. Вони досі не можуть повірити, що на світ народився їхній синочок Лев. Новоспечений татусь розповів, побачивши сина, ридав від щастя. Це був найкращий день у його житті.

Подружжя нетерпляче чекало на народження малюка. Даша та Нікіта хотіли якомога швидше познайомитися з первістком. Тепер знаменитий батько неймовірно щасливий і не припиняє повторювати це.

До теми Робила укладку та їла шаурму: Даша Квіткова розповіла про години перед пологами

Нікіта Добринін про народження сина

Телеведучий зізнався, що абсолютно не хвилювався перед пологами дружини. Лише переживав за Дашу, щоб все пройшло добре. Проте сумнівів щодо того, чи готовий він до дитини не було. Нікіта дуже хотів стати батьком, поставився легко до цього періоду в житті. Так само й Квіткова.

Після того, як розпочалися перейми чоловік всіляко підтримував кохану. Він зазначив, що пологи – це дуже складний процес для жінки, тому необхідно робити все для того, щоб хоч трішки полегшити його.

Робив Даші спеціальний масаж, а в перервах між переймами навіть встигали знімати тіктоки,

– розповів Добринін.

Чоловіка переповнюють неймовірні емоції. Він відчуває себе по-справжньому щасливим. Тепер у його житті є все.

Я не можу передати словами ці відчуття. Це найщасливіший день у моєму житті! Коли вперше побачив сина, ридав від щастя. Це чудо! Тепер точно можу сказати, що дива існують і відбуваються щодня,

– поділився новоспечений татусь.

Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:

Зараз Даша та Нікіта перебувають в пологовому будинку. Проте вже сьогодні, 15 липня, вони разом із малюком вирушать додому. Про це Квіткова повідомила в інстаграм-сторіз. Закохані довго чекала на той момент, коли втрьох житимуть у власному будинку, де старалися закінчити ремонт до народження первістка.