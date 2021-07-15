Супруги нетерпеливо ждали рождения малыша. Даша и Никита хотели как можно скорее познакомиться с первенцем. Теперь знаменитый отец невероятно счастлив и не прекращает повторять это.

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Никита Добрынин о рождении сына

Телеведущий признался, что совершенно не волновался перед родами жены. Только переживал за Дашу, чтобы все прошло хорошо. Однако сомнений относительно того, готов ли он к ребенку, не было. Никита очень хотел стать отцом, отнесся легко к этому периоду в жизни. Так же и Квиткова.

После того, как начались схватки, мужчина всячески поддерживал любимую. Он отметил, что роды – это очень сложный процесс для женщины, поэтому необходимо делать все для того, чтобы хоть чуточку облегчить его.

Делал Даше специальный массаж, а в перерывах между схватками даже успевали снимать тиктоки,

– рассказал Добрынин.

Мужчину переполняют невероятные эмоции. Он чувствует себя по-настоящему счастливым. Теперь в его жизни есть все.

Я не могу передать словами эти ощущения. Это самый счастливый день в моей жизни! Когда впервые увидел сына, рыдал от счастья. Это чудо! Теперь точно могу сказать, что чудеса существуют и происходят каждый день,

– поделился новоиспеченный папа.

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Сейчас Даша и Никита находятся в роддоме. Однако уже сегодня, 15 июля, они вместе с малышом отправятся домой. Об этом Квиткова сообщила в инстаграм-сториз. Влюбленные долго ждали тот момент, когда втроем будут жить в собственном доме, где старались закончить ремонт до рождения первенца.