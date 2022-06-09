Ніхто не за нас, – Слава Камінська вкотре поскаржилася на життя в Нідерландах

Співачка Слава Камінська з дітьми та мамою виїхала в Нідерланди. Артистка не припиняє скаржитися на життя там. Цього разу вона наголосила, що Європа нас не підтримує, однак і повертатися в Україну Слава не планує, продовжує жити в європейській країні.

Слава Камінська продовжує скаржитися на життя в Європі. Раніше її засмучувало, що змушена жити з сім'єю в маленькому готельному номері, що в спеціальному центрі для біженців. Хоча там був дах над головою та безплатне триразове харчування, артистці було не комфортно, оскільки вона звикла до розкоші.

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Європейські країни прийняли українців, які втікали від війни, мільйони людей вдячні за це, однак Камінська в соціальних мережах лише обурювалася. Згодом вона орендувала квартиру в Роттердамі, але після цього втратила соціальне житло, яке отримала в країні.

Слава Камінська про ставлення до українських біженців

У сторіз артистка жорстко розповіла, про ставлення до українських біженців: "Європа? Та ну в дупу". Вона не розповіла подробиць конфлікту, однак зазначила, що її маму, яка досі прописана в центрі для біженців, вигнали звідти. Жінка оформила в Нідерландах тимчасовий захист, однак їй не подобається, як в країні ставляться до українців.

Я винайняла квартиру в Роттердамі за купу грошей. Мама моя прописана досі там, де ми жили. Її звідти вигнали. Ось так люблять українців. Я трохи в шоку. Всі ми: "Європа за нас". Що за нас? Ніхто не за нас, хлопці. Я приїжджаю туди, де ми прописані, а там живе якась повія!

– емоційно висловилася Камінська.

Слава неодноразово потрапляла в конфлікти, вона дуже емоційна та прямолінійна. Після розповіді про житло вона додала: "Знаєте, з нашою поведінкою нам буде гірше, ніж арабам. Тому що те, як ми поводимося – це огидно. Я сьогодні теж лаялася. Якщо що, я як араб".

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Та підписники артистки не погоджуються з нею. У коментарях вони зазначають, що варто подякувати Європі за прихисток для українців у час війни. Також згадують про те, що Камінська, перебуваючи в Європі, не допомагає Україні.